Mutualité/Maroc: Toutes les instances décisionnelles de la MGPAP dissoutes

Les instances décisionnelles de la plus grande mutuelle au Maroc, à savoir la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) ont été dissoutes sur décision conjointe des ministres de l’Emploi et de l’Économie et des finances, a annoncé ce mercredi le ministère de l’Emploi et de l’insertion professionnelle.Ainsi, les pouvoirs dévolus au conseil d’administration de la MGPAP ont été confiés à quatre administrateurs provisoires, suite aux « cas d’irrégularité grave constatés dans le fonctionnement de cette structure mutualiste », relève la même source.

Le ministère affirmé avoir décidé de confier à quatre administrateurs provisoires, chacun en ce qui le concerne, d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois et de veiller au fonctionnement normal de la Mutuelle jusqu’à l’installation de nouvelles structures, tout en assurant la pérennité des prestations aux adhérents et leurs ayants-droit.

La même source attire l’attention sur le fait que les membres du conseil d’administration n’ont pas le droit d’exercer au nom de la Mutuelle précitée, à partir du lundi 07 octobre, affirmant que la MGPAP « n’assume aucune responsabilité en cas de collaboration directe ou indirecte avec ces derniers ».

Le Conseil d’Administration de la MGPAP est présidé par Abdelmoula Abdelmoumni depuis 2009 et sa gestion de la plus grande entité mutualiste au Maroc, avec 450.000 adhérents et plus de 1,5 million d’ayant-droits, a fait, à maintes reprises, l’objet de critiques et de rapports accablants, dont le dernier en date de l’Agence de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

Pour rappel, le président du Conseil d’Administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni est également président de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM) et vice-président de l’Union Mondiale de la Mutualité (UMM) pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.