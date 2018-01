Naissances, décès, mariages: la France en chiffres selon l’Insee

La France comptait 67,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018, selon les estimations de l’Insee prĂ©sentĂ©es mardi. Voici les chiffres-clĂ©s sur les naissances, les dĂ©cès, la fĂ©conditĂ©, les mariages, l’espĂ©rance de vie et le vieillissement.

POPULATION

– La population de la France est de 67,2 millions de personnes, dont 65 millions d’habitants en mĂ©tropole et 2,2 millions dans les cinq dĂ©partements d’outre-mer.

– La population de la France a augmentĂ© de 0,3% au cours de l’annĂ©e 2017, soit de 233.000 personnes.

– 767.000 bĂ©bĂ©s sont nĂ©s en France en 2017 (-17.000, soit -2,1%), troisième annĂ©e consĂ©cutive de baisse, alors que 603.000 personnes sont dĂ©cĂ©dĂ©es, 9.000 de plus qu’en 2016 (+1,5%). Le solde naturel (diffĂ©rence entre les naissances et les dĂ©cès) est donc positif de 164.000, un niveau « historiquement bas ». Si l’on exclut Mayotte, c’est mĂŞme le plus faible depuis l’après-guerre.

Le solde migratoire (les arrivées moins les départs) est estimé à +69.000 personnes.

– La France restait, au 1er janvier 2017, le deuxième pays le plus peuplĂ© de l’Union europĂ©enne derrière l’Allemagne et devant le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

FECONDITE, MARIAGES

– La fĂ©conditĂ© baisse pour la troisième annĂ©e consĂ©cutive, Ă 1,88 enfant par femme en 2017 comparĂ© Ă 1,92 en 2016, alors qu’elle se situait Ă 2 enfants par femme il y a trois ans et avait connu huit annĂ©es de « relative stabilité » entre 2006 et 2014.

En 2015, la France restait nĂ©anmoins le pays de l’Union europĂ©enne oĂą la fĂ©conditĂ© Ă©tait la plus Ă©levĂ©e (1,96 enfant par femme), suivie par l’Irlande (1,92).

– L’âge moyen des femmes Ă l’accouchement continue d’augmenter, passant Ă 30,6 ans en 2017 contre 30,5 ans en 2016. Il Ă©tait de 29,8 ans il y a dix ans.

– La fĂ©conditĂ© reste, comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, la plus Ă©levĂ©e entre 25 et 34 ans, mais elle diminue de façon plus marquĂ©e qu’auparavant. Entre 25 et 29 ans, 100 femmes donnent naissance Ă 11,2 enfants en 2017, comparĂ© Ă 13,4 en 2000. Cent femmes de 30 Ă 34 ans donnent pour leur part naissance Ă 12,7 enfants comparĂ© Ă 13,3 en 2010 et 11,7 en 2000.

La fĂ©conditĂ© des femmes de 35 Ă 39 ans, qui avait augmentĂ© du dĂ©but des annĂ©es 1980 jusqu’en 2015, est stable depuis cette date (6,9 enfants pour 100 femmes en 2017).

– Le nombre de femmes en âge de procrĂ©er de 20 Ă 40 ans diminue rĂ©gulièrement depuis 1995: elles Ă©taient 8,4 millions en 2017 contre 9,3 millions en 1995.

– Le taux de mortalitĂ© infantile est de 3,9 pour 1.000 enfants nĂ©s vivants en 2017, comparĂ© Ă 3,7 en 2016.

– En 2017, 228.000 mariages ont Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©s en France: 221.000 entre personnes de sexe diffĂ©rent (-4.612) et 7.000 entre personnes de mĂŞme sexe (3% du total), 113 de moins qu’en 2016.

En 2016, 192.000 Pacs ont été conclus (+3.000), dont 7.000 entre personnes de même sexe.

ESPÉRANCE DE VIE, VIEILLISSEMENT

– L’espĂ©rance de vie Ă la naissance a progressĂ© pour les hommes Ă 79,5 ans (+0,2 point) mais elle est restĂ©e stable pour les femmes Ă 85,3 ans.

L’Ă©cart d’espĂ©rance de vie entre hommes et femmes continue de se rĂ©duire mais reste « important » par rapport Ă d’autres pays de l’Union europĂ©enne: il est de 5,8 ans en 2017 en France contre 7,8 ans il y a vingt ans.

– L’espĂ©rance de vie Ă 60 ans augmente Ă©galement pour les hommes, mais pas pour les femmes. En 2017, Ă 60 ans, les hommes peuvent espĂ©rer vivre encore 23,2 ans en moyenne (+0,1 an par rapport Ă 2016) et les femmes 27,5 ans (stable).

– Le vieillissement de la population française se poursuit: la France comptait au 1er janvier 2018 19,6% d’habitants de 65 ans ou plus, contre 19,2% dĂ©but 2017 et 15,5% il y a 20 ans.

paj/cel/kp