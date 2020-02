NBA Afrique – Yves Tsala : « le Cameroun a des adversaires abordables »

En mars prochain en Tunisie, le Cameroun à travers Forces armées et police (FAP) disputera la première édition de la Basketball Africa league organisée par la NBA. Après avoir participé à la première phase des éliminatoires à Libreville avec des clubs champions de six pays, FAP a obtenu son ticket pour la seconde phase à Yaoundé.

A domicile, elle s’est qualifiée pour la Basketball Africa league. Intégrant ainsi le cercle fermé des douze équipes qui vont discuter la première édition. FAP se retrouve dans le même groupe que Hooper Rivers du Nigéria, Ferrovia de Maputo, Patriotes du Rwanda, US Monastir de Tunisie et Zamālek d’Egypte. Les meilleures équipes se qualifieront pour les play-offs prévus à partir du 28 mai à Kigali.

Yves Tsala, ancien pratiquant de basket, aujourd’hui président de Ligue régionale du Centre analyse les chances des ambassadeurs camerounais à ce tournoi.

Journal du Cameroun : Les Forces armées et police du Cameroun ont-t-elles une chance d’être parmi les meilleurs à la première édition de la Basketball Africa league organisée par la NBA ?

Yves Tsala : A ce stade c’est assez difficile, parce qu’il y a de grands clubs qui seront dans la poule du Cameroun. Il y a Monastir et Zamālek qui sont des grosses pointures bien structurées et qui ont l’habitude des grandes compétitions. Maintenant, il y a des équipes plus abordables, Hooper Rivers du Nigéria, il y a Ferrovia de Maputo et les Patriotes du Rwanda. Je crois que ces équipes sont jouables. Etant donné que dans cette poule de six on prendra trois pour le faire le final six. Si FAP se bat bien il a des chances de pouvoir aller dans ce Final six.

Quelle appréciation faites-vous de la manière avec laquelle FAF prépare ce tournoi ?

FAP se prépare, malgré que ce ne soient pas encore les conditions optimales. Le Palais des sports n’a pas été disponible ces derniers temps à cause des éliminatoires de l’Afrobasket et du tirage au sort du CHAN. Mais, l’équipe se prépare quand même. Vous savez qu’il y a des joueurs qui viendront de l’étranger pour renforcer FAP. Elle aura un certain nombre de jours jusqu’au 20 mars pour regrouper tout son effectif et pouvoir affiner sa préparation. L’équipe pourra pourquoi pas se rendre à l’étranger s’il y a les moyens. La préparation va monter en puissance au fur et à mesure que l’on s’approche de la première journée de la compétition le 20 mars à Monastir.

Pour une première participation, quels peuvent les objectifs de FAP ?

FAP n’a rien à perdre dans ce tournoi. Elle n’est pas particulièrement attendue. A la fin ça ne sera que du bonheur d’y participer. De faire tout ce qui est à l’heure pouvoir pour aller jusqu’au bout.

LES DEUX GROUPES DE LA BASKETBALL AFRICA LEAGUE

NILE CONFERENCE

Rivers Hoopers (Nigeria)

FAP (Cameroun)

Ferroviário de Maputo (Mozambique)

Patriots BBC (Rwanda)

Zamalek (Egypte)

US Monastir (Tunisie)

SAHARA CONFERENCE

GS Pétroliers (Algérie)

Petro de Luanda (Angola)

AS Salé (Maroc)

AS Douanes (Sénégal)

GNBC (Madagascar)

AS Police (Mali)