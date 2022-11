Ndoun Issie Princesse est la Miss Cameroun 2023

Le Cameroun a une nouvelle Miss pour cette année 2023. Issie Princesse qui a représenté le Littoral porte la couronne nationale pour un mandat d’un an.

Julia Samantha Edima Assoumou a fait sa passation de service ce 12 novembre 2022 au Palais des sports de Yaoundé. Elle a remis sa couronne à la jeune Ndoun Issie Princesse, qui représentait la région du Littoral. Un couronnement fait sous le regard bienveillant de la première dame du Cameroun, Chantal Biya.

Ndoun Issie Princesse est désormais la nouvelle reine de beauté du Cameroun. Comme première dauphine c’est Mouketey Monalisa, miss Sud-Ouest et deuxième dauphine, Raïssa Ngueleu, miss Ouest. Sur la toile, le trio fait déjà l’unanimité auprès du public.

La miss remporte une enveloppe de 5 millions de francs CFA des partenaires du COMICA, un véhicule 4*4, un salaire mensuel de 150 000 FCFA et un appartement pendant un an.

Le thème de cette année étant « la beauté au service de l’éducation », Issie Princesse a présenté son projet sur l’éducation des jeunes filles et des femmes sur le cancer du sein: « Mon projet est l’éducation de la femme en cancérologie du sein. Nombreuses sont nos sœurs qui ne s’éduquent pas sur cette cellule cancéreuse et aujourd’hui on se retrouve avec plusieurs cas de cancer du sein au Cameroun. Je suis convaincue que si on peut aider sur cette maladie on peut éradiquer le mal. » a-t-elle expliqué. Elle est déjà à la tête d’une association qui milite pour cette cause, « Cameroon Women actions ».