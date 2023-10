Nécrologie : qui était l’homme d’affaires Mohamadou Abbo Ousmanou?

Alhadji Abbo est mort à 87 ans en Turquie où il était évacué pour des raisons sanitaires. Né en 1936 à Ngaoundéré, il a commencé sa carrière dans le commerce après avoir travaillé comme convoyeur. Il est devenu propriétaire d’un car de transport et a ensuite fondé Maïscam,une agro-industrue spécialisée dans la production de maïs et de ses dérivés. Aujourd’hui, Maïscam est l’un des principaux fournisseurs locaux de la Société anonyme des boissons du Cameroun (SABC), avec la vente de 10 000 tonnes de gritz de maïs chaque année.

Il est également présent dans le tourisme avec son hôtel le relais St Hubert de Garoua. Présent dans le transport dans toutes les régions du septentrion du Cameroun, l’homme aux 60 mosquées est propriétaire d’un des plus grands ranchs du Cameroun, le ranch AMAO qui compte plus de 10 000 têtes de bovins.

A la tête du Conseil d’administration de la société sucrière Nouvelle sucrière du Cameroun (Nosuca), l’homme aux 36 enfants et 4 femmes est propriétaire d’un impressionnant château bâti sur plus de 3 hectares dans la ville de Ngaoundéré. Le défunt était l’une des plus grandes fortunes du Cameroun sur près de 60 ans. Il est classé parmi les plus grands milliardaires d’Afrique francophone par le magazine Forbes Afrique. Membre du bureau politique du RDPC, Mahamadou Abbo est la 8e personnalité décédée sur les 23 que compte le cercle décisionnel du parti de Paul Biya.