Netanyahu confronté aux frasques de son fils à la sortie d’un bar à strip-teaseuses

Le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu est Ă nouveau confrontĂ© aux frasques d’un de ses fils et Ă un enregistrement d’une virĂ©e arrosĂ©e entre amis dans les clubs de strip-tease de Tel-Aviv.

L’enregistrement audio de propos tenus par YaĂŻr Netanyahu jette non seulement une lumière dĂ©favorable sur le comportement de celui que les mĂ©dias appellent volontiers le « fils prodigue ». Il distille aussi, une fois de plus, le soupçon sur les relations entre un Premier ministre dĂ©jĂ visĂ© par les enquĂŞtes policières et le monde des affaires.

La bande, diffusĂ©e lundi soir par la deuxième chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision, a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e lors d’une sortie entre copains au cours de l’Ă©tĂ© 2015 dans des Ă©tablissements aux moeurs plutĂ´t relâchĂ©s de la capitale israĂ©lienne des plaisirs.

YaĂŻr Netanyahu, 26 ans, aĂ®nĂ© des fils Netanyahu, se trouve Ă bord d’une voiture avec Nir MaĂŻmon, fils de Kobi MaĂŻmon l’un des hommes les plus riches d’IsraĂ«l, Roman Abramov, collaborateur en IsraĂ«l du milliardaire australien James Packer, un chauffeur et un garde du corps, selon la deuxième chaĂ®ne.

Les jeunes gens, apparemment Ă©mĂ©chĂ©s, discutent sur un ton enjouĂ© et en termes vulgaires, de strip-teaseuses, de prostituĂ©es et mĂŞme de l’ancienne petite amie de YaĂŻr Netanyahu. Comme un prĂ©sage, ils s’inquiètent sur le mode de la plaisanterie de l’effet que produirait leur discussion si elle Ă©tait rendue publique.

« Mon père a fait gagner 20 milliards de dollars au tien, tu peux bien me donner 400 shekels », dit Yaïr Netanyahu à Nir Maïmon.

YaĂŻr Netanyahu fait Ă l’Ă©vidence rĂ©fĂ©rence Ă un important accord pour l’exploitation des vastes champs gaziers dĂ©couverts en MĂ©diterranĂ©e il y a quelques annĂ©es, une manne pour IsraĂ«l. Le père de Nir MaĂŻmon est un actionnaire de premier plan d’Isramco, l’une des compagnies exploitant ces rĂ©serves.

Le Premier ministre avait annoncĂ© en aoĂ»t 2015 un accord avec un consortium pour accĂ©lĂ©rer la production, ralentie par les querelles et les rĂ©sistances Ă l’Ă©tablissement d’une situation monopolistique. La furieuse bataille politique et judiciaire sur les conditions d’exploitation des champs gaziers s’est ensuite poursuivie pendant encore des mois.

– ‘Nouvelle tache’ –

L’enregistrement, Ă l’authenticitĂ© contestĂ©e par personne, faisait la une de tous les mĂ©dias. Les adversaires et les dĂ©tracteurs du Premier ministre s’en sont emparĂ©s pour attaquer Ă nouveau le traitement rĂ©servĂ© Ă YaĂŻr Netanyahu, dĂ©pourvu de toute fonction officielle mais vivant Ă la rĂ©sidence du Premier ministre et bĂ©nĂ©ficiant d’une garde rapprochĂ©e permanente et d’un chauffeur jusque dans ses virĂ©es dans les boĂ®tes de nuit, et pour remettre en cause l’accord gazier.

Le chef du parti travailliste Avi Gabbay a parlĂ© sur Twitter d’une « nouvelle tache sur l’accord de gaz corrompu ». Le parti de gauche Meretz a rĂ©clamĂ© l’ouverture d’enquĂŞtes.

M. Netanyahu est actuellement visĂ© par deux enquĂŞtes de police, dont les conclusions sont attendues dans les prochains mois, sinon semaines. Dans l’une d’elles, M. Netanyahu est soupçonnĂ© d’avoir reçu, illĂ©galement, des cadeaux de riches personnalitĂ©s, dont l’Australien James Packer.

Une autre enquête cherche à déterminer si M. Netanyahu aurait essayé de conclure un accord secret avec le propriétaire du Yediot Aharonot pour une couverture favorable de la part du quotidien israélien.

Le nom de son avocat personnel et d’un ancien chef de bureau apparaissent par ailleurs dans une affaire de corruption prĂ©sumĂ©e liĂ©e Ă l’achat de trois sous-marins de guerre allemands.

– ‘Une blague’ –

« Le Premier ministre n’est pas consultĂ© sur les conditions de la protection de ses enfants, dĂ©cidĂ©es par les services de sĂ©curité », a dĂ©clarĂ© le bureau de M. Netanyahu dans un communiquĂ© oĂą il se garde d’Ă©voquer l’accord gazier.

Mais la famille, dans un communiquĂ© diffusĂ© dans la presse, a assurĂ© que M. Netanyahu n’avait « aucun lien avec Kobi MaĂŻmon qu’il n’a rencontrĂ© qu’une fois il y a 10 ans, et n’Ă©tait pas au courant que son fils YaĂŻr Ă©tait liĂ© au fils de MaĂŻmon ». Elle a ouvertement accusĂ© le chauffeur d’ĂŞtre l’auteur de cet enregistrement « honteux ».

YaĂŻr Netanyahu lui-mĂŞme a prĂ©sentĂ© des excuses, affirmant que ses propos tenus « sous l’influence de l’alcool n’auraient pas dĂ» ĂŞtre prononcĂ©s ».

Quant Ă l’accord gazier, « il s’agissait d’une blague », a-t-il affirmĂ© dans un communiquĂ©. Il a assurĂ© n’avoir jamais eu connaissance du moindre dĂ©tail de l’accord.

YaĂŻr est l’une des cibles privilĂ©giĂ©es des dĂ©tracteurs des Netanyahu. Il s’Ă©tait signalĂ© en 2017 en leur rĂ©pondant sur Facebook avec un brĂ»lot conclu par un emoji figurant un doigt d’honneur et un autre un tas d’excrĂ©ments.