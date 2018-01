Netanyahu réitère son appel à fermer l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens

Le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu a rĂ©itĂ©rĂ© dimanche son appel Ă dĂ©manteler l’agence des Nations unies pour l’aide aux rĂ©fugiĂ©s palestiniens (UNRWA), qu’il accuse d’ĂŞtre anti-israĂ©lienne, a indiquĂ© un communiquĂ© de son bureau.

« L’existence mĂŞme de l’UNRWA perpĂ©tue le problème des rĂ©fugiĂ©s palestiniens ainsi que le narratif du soi-disant droit au retour, dont l’objectif rĂ©el est la destruction de l’Etat d’IsraĂ«l », a-t-il affirmĂ© lors du Conseil des ministres hebdomadaire.

« C’est pourquoi il est temps de dĂ©manteler l’UNRWA et de fusionner ses activitĂ©s avec celles du Haut commissariat de l’ONU pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR) », a ajoutĂ© M. Netanyahu, rappelant qu’il avait tenu des propos similaires en juin lors de la visite en IsraĂ«l de la reprĂ©sentante des Etats-Unis Ă l’ONU, Nikki Haley.

Les Palestiniens sont les seuls Ă disposer d’un organisme d’aide qui leur est propre alors que des millions d’autres rĂ©fugiĂ©s dans le monde sont pris en charge par le HCR, a-t-il affirmĂ©.

Le Premier ministre israĂ©lien s’est en outre dit « entièrement d’accord avec les critiques virulentes du prĂ©sident Trump », qui a menacĂ© la semaine dernière de supprimer l’aide financière amĂ©ricaine Ă destination des Palestiniens.

En 2016, les Etats-Unis ont versĂ© 319 millions de dollars (265 M EUR) d’aide aux Palestiniens via leur agence de dĂ©veloppement (USAID), selon des chiffres disponibles sur le site de l’agence. A cela s’ajoutent 304 millions de dollars (252 M EUR) d’assistance versĂ©s par Washington aux programmes de l’ONU dans les Territoires palestiniens.

L’UNRWA distribue de l’aide et offre des services sociaux. Elle a aussi ouvert des centres de formation d’enseignants, des dispensaires et gère des centaines d’Ă©coles accueillant des enfants palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupĂ©e et Ă JĂ©rusalem-Est annexĂ©e ainsi qu’au Liban, en Jordanie et en Syrie.

Dans un communiquĂ©, le porte-parole de l’UNRWA Chris Gunness a rappelĂ© dimanche que le mandat de l’agence venait de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies et que la tâche qu’elle lui fixait Ă©tait de « continuer Ă fournir ses services jusqu’Ă ce qu’une solution juste et pĂ©renne soit trouvĂ©e pour les rĂ©fugiĂ©s palestiniens ».

« Ce qui perpĂ©tue la crise des rĂ©fugiĂ©s est l’Ă©chec des parties (en conflit) Ă mettre fin Ă cette situation », a-t-il ajoutĂ©. « Ceci nĂ©cessite d’ĂŞtre rĂ©solu dans le contexte de nĂ©gociations de paix, basĂ©es sur les rĂ©solutions de l’ONU et le droit international, et requiert un engagement actif de la communautĂ© internationale ».