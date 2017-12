Neuf morts dans une attaque contre une Ã©glise au sud du Caire

Neuf personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es vendredi au sud du Caire dans une attaque contre une Ă©glise menĂ©e par jihadiste armĂ©, la dernière en date Ă viser la minoritĂ© chrĂ©tienne depuis le dĂ©but de l’annĂ©e en Egypte, selon les autoritĂ©s.

L’attaque n’a pas Ă©tĂ© revendiquĂ©e dans l’immĂ©diat, mais les chrĂ©tiens d’Egypte, les coptes, ont Ă©tĂ© dĂ©jĂ la cible cette annĂ©e de deux attaques d’envergure qui ont fait plus de 70 morts et ont Ă©tĂ© revendiquĂ©es par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Dans un premier temps, le porte-parole du ministère de la SantĂ© Khaled Megahed a indiquĂ© que l’assaillant avait Ă©tĂ© abattu après avoir tuĂ© neuf personnes et blessĂ© plusieurs autres dans l’attaque contre l’Ă©glise Saint Mina Ă Helouane, dans la banlieue sud du Caire.

Mais le ministère de l’IntĂ©rieur a ensuite prĂ©cisĂ© dans un communiquĂ© que l’assaillant, un jihadiste recherchĂ© pour des attaques contre la police, avait Ă©tĂ© blessĂ© et arrĂŞtĂ©.

L’homme Ă©tait armĂ© de fusils d’assaut, de munitions et d’une bombe qu’il avait l’intention de faire exploser dans l’Ă©glise, a-t-il poursuivi. Il a d’abord tuĂ© deux personnes en ouvrant le feu sur un magasin puis s’est dirigĂ© vers l’Ă©glise et en a tuĂ© sept autres, dont un officier.

Cinq gardes de sĂ©curitĂ© ont Ă©tĂ© blessĂ©s, selon des responsables de la police. L’assaillant a ouvert le feu Ă l’extĂ©rieur de l’Ă©glise Saint Mina et tentĂ© de donner l’assaut au bâtiment, ont-ils prĂ©cisĂ©.

– Accès interdit –

Des images vidĂ©o diffusĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux montrent l’assaillant prĂ©sumĂ©, un homme barbu portant une veste avec des munitions Ă©tendu sur le sol, qui semble ĂŞtre peu conscient, alors que des gens le menottent.

La police a ensuite interdit l’accès aux passants du lieu de l’attaque.

Depuis décembre 2016, des dizaines de chrétiens, essentiellement des Coptes, ont été tués dans des attentats contre des églises ou des attaques ciblées dans la péninsule du Sinaï (est) et ailleurs dans le pays.

Le 11 dĂ©cembre 2016 au Caire, un attentat suicide contre l’Ă©glise copte Saint-Pierre et Saint-Paul, a fait 29 morts. L’attentat a Ă©tĂ© revendiquĂ© par l’EI.

En avril 2017, 45 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans deux attaques suicide revendiquĂ©es par l’EI en pleine cĂ©lĂ©bration des Rameaux Ă Alexandrie, deuxième ville du pays, et Ă Tanta, dans le nord du pays.

C’est Ă la suite de cette double attaque que le prĂ©sident Abdel Fattah Al-Sissi a dĂ©crĂ©tĂ© l’Ă©tat d’urgence, renouvelĂ© sans discontinuitĂ© depuis.

Après ces attaques, le groupe jihadiste a menacé de mener de nouvelles attaques contre la communauté copte.

En mai, le groupe jihadiste a revendiquĂ© une attaque contre un bus de pèlerins coptes qui s’Ă©tait soldĂ©e par la mort de 28 personnes, dont plusieurs enfants.

– Attaques de l’EI –

Les coptes, pour l’immense majoritĂ© orthodoxes, constituent la communautĂ© chrĂ©tienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l’une des plus anciennes.

Ils reprĂ©sentent 10% des quelque 96 millions d’habitants et sont prĂ©sents dans tout le pays, avec des concentrations plus fortes en Moyenne-Egypte. Ils sont faiblement reprĂ©sentĂ©s au gouvernement et se disent marginalisĂ©s.

Depuis 2013 et la destitution par l’armĂ©e du prĂ©sident islamiste Ă©lu Mohamed Morsi, des groupes jihadistes dont la branche Ă©gyptienne de l’EI attaquent les forces de sĂ©curitĂ© principalement dans le nord du SinaĂŻ.

De nombreux policiers et soldats, ainsi que des civils, ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans ces attaques. Mais la branche locale de l’EI s’en est Ă©galement prise aux civils, notamment les chrĂ©tiens, dans le SinaĂŻ et ailleurs dans le pays.

L’EI est par ailleurs soupçonnĂ© d’ĂŞtre derrière une attaque ayant fait plus de 230 morts contre une mosquĂ©e de l’est de l’Egypte le 24 novembre, l’attaque la plus meurtrière dans l’histoire rĂ©cente du pays.