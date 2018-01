New York offre Ã  La Havane une rÃ©plique de la statue d’un hÃ©ros cubain

Une réplique de la statue du héros national cubain José Marti érigée dans Central Park à New York, et offerte par la ville, a été dévoilée dimanche sur une place de La Havane, malgré les relations tendues entre les Etats-Unis et Cuba.

Le dirigeant cubain Raul Castro a prĂ©sidĂ© la cĂ©rĂ©monie — l’une de ses dernières en tant que chef de gouvernement avant de cĂ©der son poste le 19 avril — mais aucun reprĂ©sentant de l’ambassade amĂ©ricaine n’Ă©tait prĂ©sent.

Washington et La Havane traversent la période la plus difficile de leur relation depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2015 sous la présidence de Barack Obama, et après un demi-siècle de défiance.

En revanche, un reprĂ©sentant du Bronx Museum of the Arts et de la mairie de New York Ă©taient prĂ©sents pour commĂ©morer le 165e anniversaire de la naissance de JosĂ© Marti, apĂ´tre de la lutte pour l’indĂ©pendance, tuĂ© en 1895 lors de la bataille de Dos Rios contre l’armĂ©e espagnole.

C’est le musĂ©e du Bronx Ă New York qui a menĂ© la campagne de collecte de dons — Ă hauteur de 2.5 millions de dollars — pour rĂ©aliser cette rĂ©plique de l’unique effigie Ă©questre en bronze de JosĂ© Marti, rĂ©alisĂ©e par la sculptrice amĂ©ricaine Anna Hyatt Huntington au milieu du siècle dernier.

« L’idĂ©e est que les Cubains en exil et (ceux qui vivent) ici travaillent ensemble pour redresser le pays », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Carlos Gutierrez, ancien secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain au Commerce et citoyen binational, prĂ©sent Ă la cĂ©rĂ©monie.

« Avec le prĂ©sident Donald Trump (…), nous traversons une pĂ©riode difficile » mais « ce que nous avons rĂ©alisĂ© demeure, nous n’avons pas fait marche arrière », a-t-il ajoutĂ©.

L’an dernier, Ă la suite de l’affaire dite des « attaques acoustiques » contre des fonctionnaires amĂ©ricains Ă Cuba, le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a rĂ©duit de moitiĂ© le personnel de son ambassade Ă La Havane, suspendu les dĂ©livrances de visas et expulsĂ© 17 diplomates de la reprĂ©sentation cubaine Ă Washington.

L’administration Trump a par ailleurs annoncĂ© dĂ©but novembre la mise en place de nouvelles sanctions contre l’Ă®le, et rĂ©instaurĂ© des mesures en vigueur durant plusieurs dĂ©cennies et qui avaient Ă©tĂ© en partie retoquĂ©es par son prĂ©dĂ©cesseur.