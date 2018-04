Neymar, penalties, Meinau… Les 11 moments de la saison du PSG en L1

Des dĂ©buts pharaoniques de Neymar aux sifflets du Parc des Princes, de la dĂ©faite glacĂ©e Ă Strasbourg au record d’Edinson Cavani… Quasi triomphale, la saison du Paris SG n’a toutefois pas Ă©tĂ© un long fleuve tranquille en championnat.

. 5 aoĂ»t 2017: Neymar, Neymar…

Il ne peut jouer en raison d’un problème administratif, mais on ne voit que lui: prĂ©sentĂ© en grande pompe par le PSG, Neymar n’est plus un joueur de Barcelone. Il assiste, depuis les tribunes et sous le soleil, Ă la victoire de son nouveau club face au petit promu amiĂ©nois, 2-0.

. 20 août: et le Parc chavira

Neymar a fait des dĂ©buts Ă©poustouflants Ă Guingamp une semaine plus tĂ´t, mais il en a gardĂ© sous la semelle pour sa première Ă domicile. Double passeur face Ă Toulouse, il inscrit deux buts dont un slalom invraisemblable dans la surface qui laisse les dĂ©fenseurs pĂ©trifiĂ©s et le stade tout Ă©tourdi. Score final: 6-2. Le Guingampais Lucas Deaux l’avait dit une semaine plus tĂ´t, Paris a « fait une affaire en l’achetant » 222 millions d’euros.

. 8 septembre: la MCN est nĂ©e…

C’est Ă Metz que la triplette d’attaque la plus chère de l’histoire, Neymar (222 M€), Edinson Cavani (64 M€), Kylian MbappĂ© (option d’achat obligatoire Ă 145 M€, plus 35 de bonus), fait ses dĂ©buts sous le mĂŞme maillot. Le club lorrain prend 5 buts et ne s’en remettra jamais vraiment. Aux abords du stade, des enfants scandent le nom de MbappĂ©, nĂ©o-Parisien Ă peine plus vieux qu’eux (18 ans).

. 17 septembre: … et se fissure vite

Il ne faut attendre que 9 jours pour que cette triplette balbutie: Paris reçoit Lyon au Parc, souffre pour le battre (2-0 finalement) et, surtout, Cavani et Neymar s’opposent pour savoir qui va tirer un penalty. L’Uruguayen, tireur N.1, prend finalement ses responsabilitĂ©s… Et le loupe.

. 22 octobre: Cavani climatise le VĂ©lodrome

Tenu en Ă©chec Ă Montpellier fin septembre, Paris souffre dĂ©cidĂ©ment Ă l’extĂ©rieur. Il passe tout près de perdre Ă Marseille après notamment une exclusion de Neymar, trop fĂ©brile. Mais Edinson Cavani Ă©galise sur coup franc Ă la dernière minute (2-2), ce qui fait taire tout le stade et lui assure une cote d’enfer auprès des fans du PSG.

. 2 dĂ©cembre: Paris s’enrhume Ă Strasbourg

Avis de vent frais: Ă la surprise gĂ©nĂ©rale, le PSG perd (2-1) pour la première fois de la saison, chez un promu strasbourgeois portĂ© par le bouillant public de la Meinau. Qui avait dĂ©ployĂ© avant la rencontre un « tifo » prĂ©monitoire: « contre mauvaise fortune bon coeur: Ă eux les millions, Ă nous le ticket gagnant ». Bingo.

. 17 janvier 2018: Parc gâté, Neymar sifflé

Dijon est Ă©trillĂ© 8-0 au Parc. Mais au-delĂ du score fleuve, c’est encore Neymar qui concentre l’attention. Auteur d’un… quadruplĂ©, le BrĂ©silien est sifflĂ© par son public quand il refuse de laisser Ă Cavani un penalty qui aurait pu ĂŞtre synonyme de record (de buts inscrits sous le maillot parisien). Certains supporters reconnaĂ®tront plus tard avoir agi en « enfants gâtĂ©s ».

. 21 janvier: rechute Ă Lyon

Quatre jours de polĂ©mique plus tard, le PSG s’en va perdre Ă Lyon (2-1). L’expĂ©rimentĂ© Dani Alves, autre recrue estivale, est expulsĂ© avant l’heure de jeu, Kylian MbappĂ© doit sortir au bout d’une demi-heure après avoir Ă©tĂ© tamponnĂ© par le gardien lyonnais, Anthony Lopes, qui Ă©chappera Ă toute sanction. C’est la dernière dĂ©faite en date pour Paris… Sans compter les deux qui lui ont brisĂ© le coeur en Ligue des champions face au Real Madrid (3-1, 2-1).

. 27 janvier: Cavani enfin record

Cette fois c’est fait: Edinson Cavani efface le SuĂ©dois Zlatan Ibrahimovic, Ă l’ombre duquel il Ă©voluait prĂ©cĂ©demment, au palmarès du joueur le plus prolifique sous le maillot parisien. C’est face Ă Montpellier qu’il inscrit le 157e but de son histoire parisienne (score final 4-0), en une touche de balle, sa spĂ©ciale.

. 25 février: Marseille douché, Neymar blessé

Deux PSG-OM d’affilĂ©e, en Ligue 1 puis en 1/4 de Coupe de France, et un mĂŞme verdict: il y a dĂ©sormais un monde d’Ă©cart entre les deux places fortes du football hexagonal… En tout cas au Parc des Princes. Paris gagne deux fois 3-0, et les Marseillais, volubiles avant les deux matches, ont baissĂ© le volume sonore. Seul bĂ©mol pour Paris, et il est de taille: la perte, sur blessure, de leur joyau brĂ©silien en Coupe de France. OpĂ©rĂ© au BrĂ©sil, Neymar ne reviendra pas avant avril.

. 15 avril: revanche parisienne

Pas besoin d’attendre la fin de la saison et le suspense Ă©tait de toute façon Ă©ventĂ© depuis longtemps: intraitable en championnat, le PSG est officiellement champion de France pour la septième fois de son histoire (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016) après un savoureux succès face Ă Monaco (7-1), qui l’avait privĂ© la saison prĂ©cĂ©dente d’une couronne de France qui devrait lui ĂŞtre promise chaque saison, vu ses moyens gargantuesques.