« Ni travail ni avenir » à Tebourba, ville déshéritée de Tunisie

« Ici, il n’y a ni travail ni avenir », soupire Sami Dridi, 41 ans, tirant nerveusement sur une cigarette dans un cafĂ© misĂ©reux de Tebourba, une ville tunisienne secouĂ©e par trois nuits de heurts entre des protestataires et forces de sĂ©curitĂ©.

Avec un ami, ils partagent la cigarette et un cafĂ© pour deux dans un quartier populaire de la ville, Bir Hkimi, oĂą les routes sont dĂ©foncĂ©es et les terrains vagues plein de pierres servant d’armes aux protestataires.

« Je n’ai pas un dinar sur moi », dit-il. « Tu te rends compte Ă quoi nous sommes rĂ©duits? C’est une vie de misère, cette ville est aux oubliettes, tellement marginalisĂ©e ».

Tebourba, oĂą un homme est mort lundi soir lors de la première nuit de heurts, n’est qu’Ă une heure de route Ă l’ouest de Tunis mais les infrastructures sont dĂ©faillantes et les perspectives d’emploi rares.

Les terres agricoles offrent parfois du travail Ă dix dinars (3,4 euros) la journĂ©e, expliquent les habitants, qui critiquent la corruption et l’indiffĂ©rence des dirigeants locaux.

Alors que la grogne sociale perdure depuis des annĂ©es en Tunisie, les mesures d’austĂ©ritĂ© prĂ©vues dans le budget 2018 et les prix qui ne cessent de grimper ont Ă©tĂ© « la goutte d’eau qui a fait dĂ©border le vase », selon Sami.

Pour lui, si les gens sortent la nuit au lieu de manifester le jour, c’est qu’ils attendent « la fin des cours et la fermeture des commerces ».

« J’ai voulu crier ma colère contre ma pauvretĂ©, ils ont rĂ©pondu par un tir de gaz lacrymogène sur ma tĂŞte », peste Mohamed Rahmani, 21 ans, la tĂŞte bandĂ©e après avoir reçu 10 points de suture.

Les violences ont repris de plus belle Ă Tebourba après l’enterrement du quadragĂ©naire dĂ©cĂ©dĂ© lundi, d’autant que les autoritĂ©s l’ont prĂ©sentĂ© comme un homme malade alors que sa famille assure qu’il a Ă©tĂ© Ă©crasĂ© par une voiture de police.

– ‘Vraiment marre’ –

« On va continuer cette guerre, on n’a rien Ă perdre. Soit ils nous Ă©coutent, soit on va continuer le mouvement Ă notre manière », menace Ibrahim, 23 ans.

Comme beaucoup de jeunes, il est furieux que le Premier ministre Youssef Chahed, venu dans la rĂ©gion mercredi, ne se soit pas rendu jusqu’Ă Tebourba. Hormis les journalistes de passage, il n’y a personne Ă qui confier ses revendications.

Pour Walid Bejaoui, un autre habitant de Bir Hkimi, « on n’a toujours vu aucune amĂ©lioration depuis la rĂ©volution » de 2011.

La Tunisie marquera dimanche le septième anniversaire de cette révolution, lorsque des manifestants avaient chassé du pouvoir le dictateur Zine el Abidine Ben Ali aux cris de « travail et dignité ».

Mais le chĂ´mage est tenace et nombre de Tunisiens attendent toujours les emplois qu’ils rĂ©clamaient alors.

« Cela fait sept ans qu’on ne voit rien venir. On a eu la libertĂ©, c’est vrai, mais nous sommes plus affamĂ©s qu’avant », lance Walid, un chĂ´meur de 38 ans.

« On se rĂ©veille le matin et on ne sait pas ce qu’on va pouvoir faire », soupire ce père de deux enfants, montrant ses poches vides. « Et ils veulent qu’on ne proteste pas ? Mais on en a vraiment marre ».

Mais pour Mohamed Ben Hssina, un petit commerçant septuagĂ©naire du centre-ville, « ce qui se passe Ă Tebourba n’a rien Ă voir avec des revendications sociales ». « Ce sont des fauteurs de troubles qui ne veulent pas travailler et volent les autres », dit-il.

Il dĂ©sespère devant ses Ă©tals vides, pillĂ©s durant les heurts nocturnes. « Ils m’ont pris 7.000 dinars de marchandises, comment vais-je vivre? »

Fatma Ben Rezayel, enseignante Ă Tebourba, estime que « c’est la classe politique qui est responsable de tout ça ». « La rĂ©gion est totalement marginalisĂ©e, les seuls projets qui marchent ici ce sont les cafĂ©s et les mlĂ©ouis » (pain utilisĂ© pour des sandwich Ă bas prix) », dit-elle devant un marchĂ© dĂ©sertĂ©.

Elle déplore également que les médias et le gouvernement présentent comme des criminels « des jeunes chômeurs pauvres qui en ont ras-le-bol de leur vie médiocre ».