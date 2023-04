Nicamex : le Cameroun veut exploiter les opportunités d’affaires au Nigéria

Le palais polyvalent des sports va abriter dès le 28 novembre 2023, la deuxième édition du Nigeria-Cameroon Economiy & Trade Exhibition (Nicamex).

Les travaux préparatoires du Nicamex se sont tenus le mercredi 19 avril à Yaoundé, en présence de Naseri Paul Bea, le gouverneur de la région du Centre.

« Beaucoup de personnes ignorent encore que nous avons beaucoup d’opportunités avec le Nigéria en faisant du trading et des échanges. Le Nicamex est une opportunité pour les Camerounais d’explorer également d’autres ouvertures », a souligné le gouverneur de la région du Centre.

« Le Nigeria est le 7e marché le plus convoité du monde avec plus de 220 millions de consommateurs. Ses produits se déversent massivement au Cameroun et ça fragilise notre économie. Nous n’avons pas de produits camerounais véritablement qui vont au Nigeria pourtant, nous sommes voisins de 1600 km », déplore Marcel Tchuisseu Coordinateur du NICAMEX.

Les pouvoirs publics comprennent la nécessité du développement de la coopération commerciale avec ce pays voisin. Selon Marcel Tchuisseu, « Le ministère du commerce l’a compris et multiplie des missions économiques : les Journées Economiques et Commerciales à Kalabar, à Kano, Port -Harcourt et Lagos. Nous devons nous lever tous comme un seul homme pour aller au Nigeria, affronter ce gigantesque marché ».

Selon les chiffres officiels, le Nigéria est le premier partenaire économique et commercial du Cameroun en Afrique Centrale et de l’Ouest, avec environ 43% des importations. Le géant ouest-africain importe du Cameroun essentiellement des produits vivriers, dont le pays est l’un des plus grands fournisseurs. Toutefois, avec un peu plus de 100 milliards FCFA d’exportation, la balance commerciale est déficitaire pour le Cameroun pour plus de 385 milliards FCFA.

Nicamex est une plateforme économique dynamique, attractive visant à stimuler les échanges commerciaux entre le Cameroun et son premier partenaire commercial, le Nigéria.