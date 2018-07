Nicaragua: affrontements dans le nord, un mort

Des affrontements entre partisansde de l’oppositions et des policiersqui sont entrés mardi dans la ville de La Trinidad, dans le nord du Nicaragua, ont fait, selon la presse étatique, un mort parmi les forces anti-émeutes.

Ces heurts interviennent au moment où un groupe d’experts de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a commencé mardi, dans le cadre d’un mandat de six mois, à enquêter sur les violences dans ce pays, qui ont fait entre 220 et 309 morts selon les bilans depuis le 18 avril.

Selon des militants des droits de l’homme, plusieurs manifestants anti-gouvernementaux ont été blessés durant cette incursion de la police et d’hommes armés pro-gouvernement à La Trinidad, située à 125 km au nord de Managua.

Des habitants ont rapporté que la police avait encerclé une église dans laquelle des prêtres et des paroissiens restaient toujours bloqués mardi soir.

Les policiers et les forces paramilitaires ont également investi un centre culturel, la mairie de La Trinidad et encerclé l’hôpital de la ville, selon Merling Solis de la délégation locale du Centre nicaraguayen pour les droits de l’homme.

« Des groupes armés encerclent la zone et la population ne peut pas sortir », a déclaré Merling Solis à la télévision locale 100% News.

Le Nicaragua est secoué depuis deux mois et demi par une vague de manifestations contre le président Daniel Ortega, accusé d’avoir instauré une dictature avec son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, mais aussi de népotisme et de diriger la répression en cours. Cet ex-guerillero de 72 ans est au pouvoir depuis 2007 après un premier mandat de 1979 à 1990. L’opposition, soutenue par l’Eglise, médiatrice du dialogue avec le pouvoir, exige qu’il organise des élections anticipées en mars 2019.