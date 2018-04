Niger : dÃ©mission du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res

Le ministre des Affaires Étrangères du Niger, Ibrahim Yacouba, a dĂ©missionnĂ© mercredi de son poste, annonçant dans la foulĂ©e le dĂ©part de son parti, le Mouvement patriotique nigĂ©rien (MPN), de la majoritĂ© prĂ©sidentielle.Ibrahim Yacouba avait auparavant annoncĂ© son dĂ©part via son compte tweeter oĂą il expliquait que le Premier ministre venait de lui annoncer, sans plus, que le prĂ©sident de la rĂ©publique ne souhaitait plus le garder au gouvernement, « compte tenu de certaines informations… ». « J’ai immĂ©diatement rĂ©digĂ© et remis ma lettre de dĂ©mission », a-t-il indiquĂ© sur son compte tweeter.

À la suite de Ibrahim Yacouba,  sa camarade de parti et  ministre de la Communication, Sani Hadiza Koubra, a également rendu le tablier.

Tous deux sont Ă©tĂ© remplacĂ©s immĂ©diatement. Ainsi, Ă 20h30, au cours du journal du soir de la tĂ©lĂ©vision nationale, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du gouvernement annonçait le remplacement d’Ibrahim Yacouba par Kalla Hankouraou, un cacique du parti au pouvoir, et la nomination de Habi Salissou Mahamadou (ex ministre de la SalubritĂ© publique)  à la tĂŞte du ministère de la Communication.

Ministre des Transports entre 2012 et 2013, Ibrahim Yacouba qui fut Directeur de cabinet du président de la république était considéré à bien des égards comme le dauphin naturel de ce dernier dont il était très proche.

Cette position lui a valu quelques inimitĂ©s au sein du Parti nigĂ©rien pour la dĂ©mocratie et le socialisme (PNDS) qu’il avait intĂ©grĂ© Ă l’accession de Issoufou Mahamadou au pouvoir. Il fut mĂŞme exclu de ce parti, le 23 aoĂ»t 2015.

Avec le MPN, qu’il crĂ©e après cet Ă©pisode, il se hissera Ă la quatrième place, lors des Ă©lections gĂ©nĂ©rales de 2016 et choisira, contre toute attente, de soutenir les actions du prĂ©sident Issoufou, dans le cadre de la Mouvance pour la renaissance du Niger (MRN).

Au final, sa dĂ©mission Ă©tait prĂ©visible, au vu des positions de plus en plus critiques du parti Ă l’endroit des actions du gouvernement.

Lors de sa dernière sortie mĂ©diatique, le 3 avril dernier, le MPN avait critiquĂ© le nouveau code Ă©lectoral, au motif qu’il n’Ă©tait pas de nature Ă assurer des Ă©lections libres et transparentes au Niger.