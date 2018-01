Niger : La sociÃ©tÃ© civile dÃ©nonce les nouvelles mesures fiscales

Le cadre de concertation et d’actions citoyennes de la sociĂ©tĂ© civile nigĂ©rienne a mobilisĂ©, dimanche, pour la deuxième fois en l’espace de deux semaines, des milliers de NigĂ©riens Ă travers le pays, afin de dire une fois de plus « Non » Ă la Loi de finances 2018 dont l’application de certaines mesures a commencĂ© Ă se faire sentir dans divers secteurs d’activitĂ©s de la sociĂ©tĂ©, a constatĂ© APA.Au cours de cette JournĂ©e d’actions citoyennes (JAC), qui a conduit les manifestants de la Place Toumo Ă la Place de la Concertation pour un meeting gĂ©ant, il s’est agi pour les organisateurs de rĂ©affirmer plus que jamais leur rejet de cette Loi, mais surtout de demander au prĂ©sident de la RĂ©publique et au gouvernement de prendre d’urgence des mesures additionnelles en vue d’aider les populations Ă faire face Ă la chertĂ© de la vie et au renchĂ©rissement vertigineux des prix de première nĂ©cessitĂ© de mĂŞme qu’aux abus manifestes de certains commerçants.

En effet, cette manifestation intervient Ă une semaine de la mise en vigueur d’une nouvelle tarification dans le secteur des transports de passagers oĂą une augmentation de 19 Ă 30% a Ă©tĂ© constatĂ©e, en fonction de la destination. Une augmentation qui a d’ailleurs suscitĂ© la rĂ©action, jeudi dernier du gouvernement qui, la trouvant injustifiĂ©e, a procĂ©dĂ© Ă son gel.

Des mesures qui s’ajoutent au droit de timbre de 200 FCFA qui est dĂ©jĂ appliquĂ© sur tous les documents lĂ©galisĂ© et Ă une augmentation sur le coĂ»t des transferts d’argent et sur les abonnements TV. Ceci, sans compter la taxe d’habitation dont devront dĂ©sormais s’acquitter toutes les personnes disposant d’un compteur reliĂ© au rĂ©seau d’Ă©lectricitĂ© ou d’un système autonome d’Ă©nergie Ă©lectrique et qui sera prĂ©levĂ©e sur les factures du mois de janvier Ă venir.

Les associations membres du cadre de concertation projettent d’organiser, conformĂ©ment Ă leur stratĂ©gie, la prochaine JournĂ©e d’actions citoyennes le 11 fĂ©vrier prochain.

