Niger : la TNT opÃ©rationnelle en janvier 2018

Le Niger va commencer dès janvier 2018, la migration vers la TĂ©lĂ©vision NumĂ©rique Terrestre (TNT) et donc la diffusion en qualitĂ© numĂ©rique, a –t-on appris de source officielleLe SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministère de la Communication, Abdoulaye Coulibaly, a supervisĂ© samedi , la remise officielle d’Ă©quipement de production et de diffusion multiplex aux tĂ©lĂ©visions publiques et aux groupes de presse privĂ©s

Ce lot est composé de 15 caméras ENG, 18 tables de montage, un groupe électrogène de 165 KVA, 3 paires de faisceaux mobiles, 17paires de faisceaux fixes.  Il se compose également de 4 studios radio

Avec la réception de ce dernier lot de matériel, et avec et avec plus de 2 ans de retard, le Niger va enfin procéder à la mise en œuvre de la TNT.

Les premiers essais de diffusion se feront effectivement au cours du mois de janvier, via le multiplex.

Notamment à travers les deux chaines publiques que sont Télé Sahel et Tal TV, dans un premier



temps.

Un premier essai qui sera aussitôt suivi par les premières diffusions en numérique, sur les groupes de radios et télévision privées

C’est le 17 juin 2015 que le Niger a procĂ©dĂ© au lancement de TNT avec la mise en service du premier Ă©metteur TNT installĂ© au PK5, Ă Niamey. Ce qui aurait dĂ», dans un premier temps, couvrir au moins l’ensemble de la capitale.