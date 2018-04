Niger: les plages de Niamey fermÃ©es aprÃ¨s une sÃ©rie de noyades

Les autoritĂ©s de Niamey ont annoncĂ© samedi la fermeture sine die de tous les lieux de dĂ©tente le long des rives du fleuve Niger, après une sĂ©rie de noyades d’adolescents.

« Chaque semaine qui passe, plusieurs enfants perdent leur vie par noyade dans le fleuve », indique un communiquĂ© du tout nouveau gouverneur de Niamey, Assane Issaka Karanta.

« Les statistiques sont effroyables: sept corps ont Ă©tĂ© repĂŞchĂ©s du fleuve en trois jours, dont quatre la seule journĂ©e du 12 avril », dĂ©plore le gouverneur dans ce communiquĂ© relayĂ© dimanche par les mĂ©dias locaux.

Pour mettre fin Ă cette vague de noyades qui « endeuille chaque jour les familles », les berges du fleuve sont « dĂ©sormais strictement interdites », prĂ©cise le communiquĂ©. Afin de dissuader les rĂ©calcitrants, des patrouilles policières sillonneront les zones concernĂ©es « de jour comme de nuit ».

La Pilule, une plage sur les rives du Niger est principalement visĂ©e par la mesure d’interdiction. Tous les week-end, pour fuir la canicule, des milliers d’adolescents prennent d’assaut les terrasses de sable fin de cet espace paradisiaque situĂ© Ă une dizaine de kilomètres de la capitale.

Avant les jeunes affluaient les week-end ou durant les vacances scolaires, mais maintenant « c’est devenu quasi quotidien », a expliquĂ© Ă l’AFP Issoufou Daouda, un riverain de Gorou Kireye, une bourgade proche de la Pilule. « Jeunes filles et garçons se filment nus, fument un joint et l’alcool coule Ă flot », dĂ©plore-t-il.

« Et c’est une fois ivres qu’ils se jettent Ă l’eau », tĂ©moigne Ousseini Ibrahim, un Sorko (pĂŞcheur traditionnel). « RĂ©cemment, nous avons repĂŞchĂ© les corps de huit Ă©tudiants, deux filles et six garçons », a-t-il assurĂ© Ă une radio locale.

Les organisations musulmanes ont souvent alertĂ© les autoritĂ©s sur ces « hauts lieux de dĂ©bauches ».

Mais pour les Sorkos, ces noyades parfois inexpliquĂ©es ne sont pas de simples accidents de baignade. Autrefois des « sacrifices de sang d’animaux » Ă©taient consacrĂ©s aux gĂ©nies du fleuve, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, explique Hamidou Moussa, un habitant de Gaweye, le village de pĂŞcheurs. Alors les gĂ©nies « se servent » en s’attaquant aux jeunes gens, assure-t-il.