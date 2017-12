Niger : Ouverture Ã  Zinder de la 39Ã¨me Ã©dition du Sabre national

La 39ème Ă©dition du Championnat national de lutte traditionnelle, ou Sabre national, a dĂ©butĂ© ce 25 dĂ©cembre 2017 Ă Zinder, au Sud-est du pays avec tous les 80 lutteurs ayant rĂ©pondu prĂ©sents pour ce qui est juste de considĂ©rer comme le sport roi au Niger.Ainsi jusqu’au 3 janvier, ces lutteurs vont s’affronter dans la poussière de l’arène des jeux traditionnels de Zinder, en quĂŞte du prestigieux sabre argentĂ©, remportĂ© au cours de la 38ème Ă©dition par le lutteur de Tahoua, Yahaya Kaka, dans son fief.

La finale de cette prĂ©cĂ©dente Ă©dition l’avait d’ailleurs opposĂ© au lutteur de Zinder, Laouali Dan Tela, bien dĂ©cidĂ© Ă tout mettre en Ĺ“uvre pour que le sabre reste cette annĂ©e au Damagaram.

Pour atteindre cet objectif, celui-ci aura fort Ă faire car en face de lui, il aura Ă©galement des lutteurs comme Kadri Abdou dit Issaka Issaka de Dosso, champion 2014 et 2015.

Il faut noter que le Sabre National se déroule cette année sur fond de crise entre le président de la FENILUTTE, Aboubacar Seydou Ganda et son vice président Ali Dan Mallan. Une crise qui a divisé la fédération et qui a conduit le ministre des Sports, Moctar Kassoum, à retirer la délégation de pouvoir à la FENILUTTE et à mettre en place un comité national de gestion de la lutte au Niger, le 9 novembre 2017.

C’est d’ailleurs sous la coupe de ce ComitĂ© national que se tient la prĂ©sente Ă©dition du Sabre national. Un comitĂ© qui aura la charge de rĂ©flĂ©chir sur des rĂ©formes Ă mettre en place au cours des 3 prochaines annĂ©es en vue de mener Ă bien ces rĂ©formes nĂ©cessaires pour redorer le blason de la lutte traditionnelle au Niger.

Après la cérémonie officielle de ce lundi, les compétions de cette 39ème édition du Sabre national débuteront effectivement ce mardi.