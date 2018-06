Niger : plus d’un million d’emplois créés entre 2011 et 2017 (ministre)

1 035 829 emplois ont été créés au Niger, entre 2011 et 2017, a annoncé le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale,

Mohamed Ben Omar, au cours d’un entretien-bilan diffusé vendredi au journal de la mi-journée de Radio-Sahel, la radio nationale.Selon le ministre Ben Omar, dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, il y a eu 162 962 emplois crées, soit 11 477 emplois permanents et 151 485 emplois temporaires.

En ce qui concerne l’hydraulique, l’environnement et l’assainissement, 487 617 emplois ont été créés, soit 20130 emplois permanents et 467 487 emplois temporaires.

Dans le domaine de la santé, 22 122 emplois ont été également créés, selon le ministre, soit 7 537 emplois permanents et 14 585 emplois temporaires.

Pour ce qui est de l’éducation, 72 154 emplois créés. Soit 65 844 emplois permanents contre 6 310 emplois temporaires.

Au niveau de la gouvernance, c’est-à-dire au niveau du ministère de l’Intérieur, le ministre a fait état de 41 466 emplois de créés dont 24 916 emplois permanents et 16 550 emplois temporaires.

Les industries, les mines et le secteur du pétrole ne sont pas en reste puisque, selon le ministre, il y a eu 3 567 emplois créés, soit 3253 emplois permanents et 314 emplois temporaires.

Dans les banques, les assurances et les finances, 4 457 emplois créés, dont 3 851 emplois permanents et 606 emplois temporaires, tandis que les transports et les communications ont bénéficié de 11 704 emplois dont 2 514 permanents contre 9 190 temporaires.

Dans les autres secteurs sociaux qui relèvent de l’ANPE, il a été créé 79 365 emplois, soit 59 135 emplois permanents, 20 230 emplois temporaires.

En faisant la somme, a souligné le ministre Ben Omar Mohamed, il a été créé de 2011 à 2017, grâce au Programme de la reconnaissance, 208 910 emplois permanents et 826 919 emplois temporaires. Soit un total de 1035 829 emplois créés.