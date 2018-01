Niger: procès le 23 janvier de militaires impliqués dans un putsch présumé en 2015

Une dizaine de militaires accusĂ©s d’ĂŞtre impliquĂ©s dans le coup d’Etat prĂ©sumĂ© de dĂ©cembre 2015 au Niger seront jugĂ©s le 23 janvier par un tribunal militaire, a appris lundi l’AFP.

« Le procès (du putsch) a Ă©tĂ© repoussĂ© au 23 janvier Ă la demande des avocats des prĂ©venus », a indiquĂ© Ă l’AFP une source proche du dossier.

La première session du tribunal militaire pour l’annĂ©e 2018 s’est ouverte lundi dans un camp de la gendarmerie Ă Niamey. Au cours de cette session trente-deux dossiers, dont celui des militaires prĂ©sumĂ©s putschistes seront jugĂ©s. Ceux-ci Ă©taient prĂ©sents lors de la cĂ©rĂ©monie d’ouverture de la session.

Le 17 dĂ©cembre 2015, le prĂ©sident du Niger, Mahamadou Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmĂ© qu’une tentative de coup d’Etat avait Ă©tĂ© dĂ©jouĂ©e, justifiant l’arrestation de douze militaires, de trois douaniers et d’une dizaine de civils.

Parmi les militaires concernĂ©s par le procès figure le gĂ©nĂ©ral Souleymane Salou, ancien chef d’Ă©tat-major, le colonel Idi Abdou Dan Haoua, commandant de la base aĂ©rienne de Niamey, et le commandant NarĂ© Maidoka, chef du 1er bataillon d’artillerie de TillabĂ©ri, une ville situĂ©e Ă une centaine de kilomètres Ă l’ouest du pays et proche de la frontière avec le Mali.

Issoufou Oumarou, le commandant d’une force spĂ©ciale de lutte antiterroriste logĂ©e Ă la prĂ©sidence, et le capitaine Amadou ChĂ©karaou, autre responsable d’une unitĂ© d’Ă©lite antiterroriste basĂ©e au nord de la capitale, avaient aussi Ă©tĂ© Ă©crouĂ©s.

Fin mars 2017, une dizaine de civils, dont des opposants, avaient Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s après avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un « non-lieu partiel » du juge en charge du dossier, selon leur avocat.

Selon les autoritĂ©s nigĂ©riennes, les putschistes prĂ©sumĂ©s Ă©taient « suivis depuis près d’un mois » et le coup de force a Ă©tĂ© « conjurĂ© grâce Ă la loyauté » de certains militaires « qui rendaient rĂ©gulièrement compte de la progression du projet ».

« Nous avons suffisamment de preuves », notamment des « échanges de SMS et de correspondances entre eux », avait soutenu le ministre de l’IntĂ©rieur de l’Ă©poque Hassoumi Massoudou.

L’opposition, et notamment le candidat Ă la prĂ©sidentielle Amadou Boubacar CissĂ©, avait Ă©mis « les plus grandes rĂ©serves » sur l’ensemble de l’affaire et avait rĂ©clamĂ© « du prĂ©sident Issoufou des preuves » du coup d’Etat dĂ©jouĂ©.