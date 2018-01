Nigeria: 10 morts dans de nouvelles tueries intercommunautaires

Au moins dix personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans des violences entre Ă©leveurs et agriculteurs dans le centre du Nigeria, faisant suite Ă une vague d’affrontements sanglants pour l’accès Ă la terre depuis dĂ©but janvier, a-t-on appris jeudi auprès de l’armĂ©e et de responsables politiques.

Dans l’Etat du Plateau (centre-ouest), au moins huit personnes ont perdu la vie au cours de nouvelles violences entre Ă©leveurs musulmans et agriculteurs chrĂ©tiens, selon le commandant Adam Umar, porte-parole de l’armĂ©e dans la rĂ©gion.

« Nous avons enregistrĂ© huit morts dans des attaques distinctes dans les districts de Bokkos et Bassa », a-t-il dĂ©clarĂ© Ă l’AFP.

Mercredi, « un Ă©leveur peul a Ă©tĂ© attaquĂ© et tuĂ© par des membres de la communautĂ© Ropp » alors qu’il rĂ©cupĂ©rait du sable pour construire sa maison, a prĂ©cisĂ© le responsable militaire.

« En représailles, des membres de la communauté peule ont également attaqué et tué deux personnes, dont une femme, de la communauté de Ropp ».

La veille, cinq personnes avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© tuĂ©es dans des affrontements semblables Ă une centaine de kilomètres, près de Bassa, entre nomades peuls et agriculteurs de l’ethnie Irigwe, après un vol de bĂ©tail.

« Les corps de trois Irigwe ont été retrouvés sur un site minier illégal de la zone et leurs proches ont accusé les éleveurs peuls de les avoir tués », a ajouté le major Umar.

Les corps de deux bergers ont Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©s plus tard près d’une rivière, suite Ă ce qui semblait ĂŞtre des reprĂ©sailles pour le meurtre des trois cultivateurs irigwe.

« Nous pensons que (c’est un) vol de bĂ©tail qui a dĂ©clenchĂ© les tueries », a dĂ©clarĂ© le major Umar, prĂ©cisant que l’armĂ©e avait Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e dans les zones concernĂ©es pour rĂ©tablir le calme.

Par ailleurs, un policier et un agriculteur ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans l’Etat de Benue (centre-est) lors d’une attaque attribuĂ©e Ă des Ă©leveurs peuls dans le district de Guma dans la nuit de mercredi Ă jeudi.

« Guma, ma rĂ©gion, a Ă©tĂ© attaquĂ©e hier par des Ă©leveurs » qui ont tuĂ© un policier et un agriculteurs, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le gouverneur de Benue, Samuel Ortom.

« Des gens sont portés disparues et les blessés ont été hospitalisés à Makurdi », la capitale régionale, a-t-il précisé.

Le gouverneur a affirmĂ© que 80.000 personnes ont fui leurs foyers dans l’Etat de Benue après des affrontements qui ont fait 80 morts dĂ©but janvier.

« Nous ne pouvons pas continuer Ă vivre comme ça. C’est le moment oĂą nos gens rĂ©coltent (…) et prĂ©parent la prochaine saison agricole », a-t-il dit, accusant indirectement les Ă©leveurs nomades d’ĂŞtres responsables des violences.

Les Etats du Plateau et de Benue se situe dans la ceinture centrale du Nigeria, qui sépare un nord à prédominance musulmane et un sud largement chrétien.

La région a longtemps été un foyer de tensions ethniques et religieuses entre les communautés agricoles chrétiennes sédentaires et les éleveurs qui transhument avec leurs troupeaux.

Le conflit sĂ©culaire pour l’appropriation des terres est renforcĂ© par une lutte de plus en plus âpre pour les ressources, provoquĂ©e par la sĂ©cheresse et la dĂ©sertification dans le nord du Nigeria et plus largement au Sahel, qui oblige les Ă©leveurs Ă migrer vers le Sud.

Les violences intercommunautaires ont dĂ©jĂ fait une centaine de morts dans le centre du pays depuis le dĂ©but de l’annĂ©e et l’administration du prĂ©sident Muhammadu Buhari est sous le feu des critiques, accusĂ©e de passivitĂ© face Ă un conflit devenu plus meurtrier que l’insurrection du groupe jihadiste Boko Haram dans le nord-est.

Selon un rapport de septembre 2017 de l’International Crisis Group, plus de 2.500 personnes ont ainsi Ă©tĂ© tuĂ©es en 2016.