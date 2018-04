Nigeria: 4 policiers tuÃ©s dans une attaque dans le centre

Au moins quatre policiers ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans une attaque menĂ©e par des hommes armĂ©s dans l’Etat de Benue (centre du Nigeria), oĂą un conflit entre agriculteurs et nomades pour l’accès Ă la terre a fait des centaines de morts depuis janvier, a annoncĂ© lundi la police.

« Le commandement de la police de l’Etat de Benue regrette de signaler que son personnel a Ă©tĂ© attaquĂ© par des insurgĂ©s Ă Anyibe » dimanche soir vers 18H00 locales, a annoncĂ© dans un communiquĂ© un porte-parole, Moses Yamu, prĂ©cisant que l’attaque avait durĂ© toute la nuit.

« Malheureusement, la police dĂ©plore pour l’instant la perte de quatre personnes ».

« Des renforts policiers – y compris aĂ©riens – ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ© (…) Ă la poursuite du gang de tueurs », ajoute le communiquĂ©. « Ils doivent ĂŞtre apprĂ©hendĂ©s avec leurs armes de destruction et faire face Ă la pleine colère de la loi ».

Par ailleurs, des membres des forces spéciales militaires ont repoussé une attaque lundi contre le village de Yogbo, dans la zone de Guma de cet Etat, tuant quatre assaillants.

« Ils Ă©taient entre 20 et 30, certains portant des uniformes », selon un habitant, Frank Kungu. « Ils tiraient et brĂ»laient des maisons, mais les gens les ont vus venir de loin et ont pu fuir avant qu’ils n’arrivent ».

Le lieutenant-colonel Paul Hemba, conseiller du gouverneur pour la sĂ©curitĂ©, les a dĂ©crits comme des « mercenaires » recrutĂ©s pour semer le chaos dans les communautĂ©s d’agriculteurs.

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, les Etats du centre du Nigeria sont rĂ©gulièrement touchĂ©s par des affrontements meurtriers pour l’accès Ă la terre et Ă l’eau entre agriculteurs sĂ©dentaires et Ă©leveurs nomades, accusĂ©s de saccager les fermes agricoles avec leurs troupeaux.

Le gouvernement du prĂ©sident Muhammadu Buhari a dĂ©ployĂ© l’armĂ©e dans plusieurs Etats, dont celui de Benue, pour tenter d’endiguer ces violences intercommunautaires.

Selon l’agence locale pour la gestion des urgences (SEMA), ce conflit a fait plus de 175.000 dĂ©placĂ©s dans l’Etat de Benue depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, dont 80.000 enfants, qui vivent pour la plupart dans des camps.

De nombreux villages de la zone de Guma et Logo, dans le nord de l’Etat, ont Ă©tĂ© vidĂ©s de leur population et sont gardĂ©s par les forces de sĂ©curitĂ©, qui sont Ă leur tour attaquĂ©es par de prĂ©sumĂ©s Ă©leveurs armĂ©s.

Selon un rapport de septembre 2017 de l’International Crisis Group, plus de 2.500 personnes ont ainsi Ă©tĂ© tuĂ©es au Nigeria en 2016.