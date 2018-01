Nigeria: au moins 80 morts dans des violences intercommunautaires

Au moins 80 personnes ont trouvĂ© la mort dans l’Etat du Benue, dans le centre du Nigeria depuis le 31 dĂ©cembre, lors d’affrontements entre cultivateurs et Ă©leveurs qui ont chassĂ© des dizaines de milliers de personnes de chez elles, a annoncĂ© mardi un responsable des secours.

Les violences entre Ă©leveurs en majoritĂ© musulmans et agriculteurs chrĂ©tiens se sont intensifiĂ©es après le Nouvel An, notamment en raison d’une nouvelle loi qui interdit aux Ă©leveurs de bĂ©tail nomades de se dĂ©placer Ă l’intĂ©rieur de l’Etat.

Des attaques et reprĂ©sailles similaires ont eu lieu Ă©galement dans d’autres Etats du centre du Nigeria, divisant les NigĂ©rians sur des bases religieuses et ethniques et illustrant l’impuissance du gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă juguler ces violences.

« Quatre-vingts est le chiffre que nous pouvons donner pour le moment. Les attaques ne sont pas finies », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP au tĂ©lĂ©phone le secrĂ©taire exĂ©cutif chargĂ© des secours de l’Etat du Benue, Emmanuel Shior.

Selon ce responsable, les attaques ont déplacé des dizaines de milliers de personnes dans les régions de Guma et Logo. Ces personnes se trouvent désormais dans quatre camps de déplacés.

« Le nombre (de dĂ©placĂ©s) est de 80.000 maintenant parce que les meurtres ont continuĂ© et certaines personnes d’autres Etats accourent dĂ©sormais au Benue », a ajoutĂ© M. Shior depuis la capitale de l’Etat, Makurdi.

« Nous soupçonnons que ces personnes (les agresseurs) rĂ©agissent Ă l’interdiction de faire paĂ®tre (le bĂ©tail) mise en place par le gouverneur de l’Etat de Benue », a-t-il ajoutĂ©.

Cette mesure a pour but d’encourager les Ă©leveurs peuls Ă cesser leur vie de nomades Ă la recherche de paturages et les encourager Ă faire de l’Ă©levage sur des propriĂ©tĂ©s agricoles. Ceci en thĂ©orie devrait empĂŞcher les conflits avec les agriculteurs sĂ©dentaires.

Ces attaques dans le cadre des conflits agraires, exacerbées par des tensions religieuses et ethniques, ont fait des milliers de morts ces dernières décennies.

Le gouvernement a tenu une rĂ©union Ă huis clos sur la crise et le prĂ©sident Muhammadu Buhari a demandĂ© l’envoi de renforts de police.

« Les massacres doivent cesser et les agences de sécurité ont le soutien du président pour y parvenir aussi rapidement que possible », a écrit le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, dans un communiqué.

Amnesty International a cependant estimé ces déclarations insuffisantes.

« Le cycle des attaques et reprĂ©sailles parvient Ă un stade critique Ă cause de l’Ă©chec des autoritĂ©s Ă mener Ă bien des enquĂŞtes et Ă mettre fin Ă une impunitĂ© endĂ©mique pour les crimes passĂ©s », a dĂ©clarĂ© Isa Sanusi, responsable mĂ©dias de l’ONG pour le Nigeria.

« Les déclarations et condamnations du gouvernement ne suffisent pas. Il est vital que les responsables (des violences) soient punis ».

Le centre d’Ă©tudes International Crisis Group avait averti en septembre dernier que les conflits agraires devenaient « potentiellement aussi dangereux que l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est ».