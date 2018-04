Nigeria: heurts entre manifestants chiites et policiers Ã  Abuja

Des heurts ont opposĂ© pour la deuxième journĂ©e consĂ©cutive, mardi Ă Abuja, les forces de police nigĂ©rianes Ă des manifestants rĂ©clamant la libĂ©ration d’un leader religieux chiite pro-iranien, en dĂ©tention depuis deux ans, ont constatĂ© des journalistes de l’AFP.

Ibrahim Zakzaky, leader du Islamic Movement of Nigeria (IMN), avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© en dĂ©cembre 2015 après des affrontements meurtriers de ses partisans avec l’armĂ©e dans la ville de Zaria (nord). Il est toujours en dĂ©tention, malgrĂ© la dĂ©cision de justice ordonnant sa libĂ©ration.

La police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogènes pour le deuxième jour de suite et procédé à plusieurs interpellations dans la capitale fédérale du Nigeria.

« Nous avons Ă©tĂ© violemment attaquĂ©s aujourd’hui », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Adeyanju Deji, de Concerned Nigerians, une organisation de la sociĂ©tĂ© civile qui participait Ă la manifestation.

« Plus ils attaquent, plus nous sortons (dans la rue) », a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant qu’une nouvelle marche Ă©tait prĂ©vue mercredi. « Nous voulons dĂ©fier la tyrannie et la dictature ».

Lundi, des heurts avaient dĂ©jĂ Ă©clatĂ© avec la police, qui a annoncĂ© avoir arrĂŞtĂ© au moins 115 partisans de l’IMN, après plusieurs jours de manifestations Ă Abuja pour rĂ©clamer la libĂ©ration de leur leader.

Un porte-parole de la police, Anjuguri Manzah, a affirmĂ© dans un communiquĂ© que 22 policiers avaient Ă©tĂ© blessĂ©s par les manifestants armĂ©s de barres de fer et de pierres, qui ont « perturbĂ© l’activitĂ© et la circulation » et « dĂ©truit des vĂ©hicules de la police et du gouvernement ».

Une trentaine de manifestants ont Ă©galement Ă©tĂ© blessĂ©s lundi, dont un grièvement, a affirmĂ© Ă l’AFP le porte-parole de l’IMN Ibrahim Musa.

Les manifestants craignent aussi pour la santĂ© du dignitaire, qui a perdu l’usage de son oeil gauche en dĂ©cembre 2015 lors du massacre de Zaria, oĂą l’armĂ©e est accusĂ©e par des organisations de dĂ©fense des droits de l’homme d’avoir tuĂ© plus de 300 militants chiites.

Fin 2016, un tribunal fĂ©dĂ©ral avait jugĂ© sa dĂ©tention illĂ©gale et ordonnĂ© sa libĂ©ration, une dĂ©cision qui n’a jamais Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e par les autoritĂ©s nigĂ©rianes.

Ibrahim Zakzaky et l’IMN souhaitent Ă©tablir un Etat islamique chiite Ă l’iranienne dans un pays oĂą les sunnites sont majoritaires chez les musulmans et ils ne reconnaissent pas l’autoritĂ© d’Abuja.