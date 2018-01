Nigeria: hommage de masse pour 80 agriculteurs victimes d’affrontements communautaires

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblĂ©es jeudi Ă Makurdi, dans le centre du Nigeria, en hommage aux dizaines de victimes de rĂ©cents affrontements entre cultivateurs et Ă©leveurs, a rapportĂ© un correspondant de l’AFP.

Les affrontements dans le cadre des conflits agraires, exacerbĂ©s par des tensions religieuses et ethniques, ont fait des milliers de morts ces dernières dĂ©cennies dans les Etats du centre du Nigeria et illustrant l’impuissance du gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă juguler ces violences.

Les participants, pour la plupart vĂŞtus de noir, se sont rĂ©unis dans le square Ibrahim Babangida de Makurdi, la capitale de l’Etat de BenuĂ©, pour assister Ă une cĂ©rĂ©monie avant l’enterrement collectif de cultivateurs.

Quelque 80 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis le dĂ©but de l’annĂ©e lors de violences entre des Ă©leveurs en majoritĂ© musulmans et peuls et des agriculteurs chrĂ©tiens, ont indiquĂ© mardi Ă l’AFP des responsables des services de secours. Les victimes sont très majoritairement des agriculteurs.

Le gouverneur de l’Etat de BenuĂ©, Samuel Ortom, a prĂ©cisĂ© que 73 personnes, des agriculteurs, seraient enterrĂ©es jeudi.

Huit nomades peuls ont été arrêtés dans le cadre de ces attaques, selon les autorités fédérales.

Des dizaines de milliers de personnes ont aussi Ă©tĂ© chassĂ©es de chez elles, conduisant le prĂ©sident Muhammadu Buhari Ă demander l’envoi de renforts de police.

Pleurs et lamentations se sont élevées de la foule, lorsque des camionnettes ont commencé à décharger de sobres cercueils en bois sombre.

Des participants brandissaient des pancartes proclamant notamment: « Réveillez-vous, monsieur le Président ».

Le conflit sĂ©culaire pour l’appropriation des terres entre bergers nomades et agriculteurs sĂ©dentaires a Ă©tĂ© renforcĂ© par une lutte de plus en plus âpre pour les ressources, provoquĂ©e par la sĂ©cheresse et la dĂ©sertification dans le nord du Nigeria et plus largement au Sahel, qui a obligĂ© les Ă©leveurs Ă migrer vers le Sud.

Et la rapide croissance dĂ©mographique du pays, qui compte aujourd’hui 180 millions d’habitants et devrait devenir le troisième pays le plus peuplĂ© au monde d’ici Ă 2050,a encore aggravĂ© la situation.

– ‘Aussi dangereux que Boko Haram’ –

La prĂ©sidence a annoncĂ© mercredi que l’armĂ©e avait dĂ©ployĂ© des forces dans les Etats de BenuĂ©, Taraba et Nasarawa « pour protĂ©ger les communautĂ©s vulnĂ©rables et empĂŞcher de nouvelles attaques ».

Les affrontements, qui portent notamment sur l’accès Ă la terre et Ă l’eau, divisent les NigĂ©rians sur des bases religieuses et ethniques. Ils se sont intensifiĂ©s Ă BenuĂ© après le Nouvel An 2018, notamment en raison d’une nouvelle loi qui interdit aux Ă©leveurs de bĂ©tail nomades de se dĂ©placer Ă l’intĂ©rieur de l’Etat.

Les nomades se sont Ă©quipĂ©s d’armes lourdes et les agriculteurs ont formĂ© des milices, entraĂ®nant un cycle d’attaques et de reprĂ©sailles.

Le prĂ©sident Muhammadu Buhari a Ă©tĂ© accusĂ© par des responsables du sud du pays de passivitĂ© Ă l’Ă©gard des Ă©leveurs, parce qu’il Ă©tait un musulman d’origine peule venu du Nord. Le Nigeria est divisĂ© dans une symĂ©trie quasi parfaite, entre un Nord musulman et un Sud chrĂ©tien.

« Les dernières attaques ont contribuĂ© au sentiment que l’administration Buhari favorise les Ă©leveurs, que ce soit par incompĂ©tence, nĂ©gligence ou complicité », souligne l’analyste politique Chris Ngwodo, qui relève que les autoritĂ©s sont bien plus fermes dans leur lutte contre d’autres groupes armĂ©s, comme les jihadistes de Boko Haram ou les militants du delta du Niger.

Pour beaucoup d’observateurs, la lutte contre l’impunitĂ© est la clĂ© d’une amĂ©lioration de la situation.

Le centre d’Ă©tudes International Crisis Group avait prĂ©venu en septembre 2017 que les conflits agraires dans le centre du Nigeria devenaient « potentiellement aussi dangereux que l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est ».

Le prix Nobel de littĂ©rature, Wole Soyinka, a mis en garde le prĂ©sident Buhari, Ă un an du prochain scrutin prĂ©sidentiel, en rappelant que l’Ă©chec de son prĂ©dĂ©cesseur, Goodluck Jonathan, Ă vaincre les jihadistes de Boko Haram lui avait fait perdre les Ă©lections en 2015.

M. Buhari, son gouvernement et les forces de sécurité « se trouvent dans le même état de déni » à propos de la menace que les éleveurs font peser sur la sécurité du Nigeria, selon des propos publiés jeudi dans la presse nigériane.