Nigeria : la Banque centrale injecte 210 millions USD sur le marchÃ© des changes

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a injectĂ© 210 millions de dollars sur le marchĂ© des changes pour rĂ©pondre Ă la demande des clients et maintenir un taux de change stable pour le naira, la monnaie locale.Dans un rapport, le journal local Punch a indiquĂ© jeudi que la rĂ©partition des chiffres publiĂ©s par la CBN mercredi Ă Abuja avait montrĂ© que 100 millions de dollars avaient Ă©tĂ© allouĂ©s aux concessionnaires agrĂ©Ă©s dans le segment du marchĂ© de gros, tandis le segment des petites et moyennes entreprises et le segment des invisibles ont reçu chacun 55 millions de dollars pour rĂ©pondre aux besoins en matière de frais de scolaritĂ© et de soins mĂ©dicaux, et de l’indemnitĂ© de base pour les voyages.

Il a ajoutĂ© que le directeur par intĂ©rim du dĂ©partement de la communication d’entreprise de la CBN, Isaac Okorafor, qui a confirmĂ© l’injection des fonds, a expliquĂ© que l’intervention continue de la Banque Ă©tait conforme Ă son engagement Ă assurer la liquiditĂ© sur le marchĂ© et Ă rĂ©duire la pression sur le naira.

Okorafor a notĂ© que les politiques avaient contribuĂ© Ă stabiliser le taux de change du naira en plus de la mise en place du guichet investisseurs-exportateurs, qui a augmentĂ© l’offre de change avec plus de 20 milliards de dollars d’entrĂ©es depuis sa crĂ©ation.

Il a assurĂ© que la CBN ne faiblira pas dans ses efforts visant Ă gĂ©rer le marchĂ© des changes du pays en vue de rĂ©duire ses factures d’importation et de vĂ©rifier toute hĂ©morragie de ses rĂ©serves de change.

Le naira s’Ă©changeait en moyenne mercredi Ă 360 nairas pour un dollar sur le segment de marchĂ© « Bureau De Change ».