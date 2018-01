Nigeria : la Banque mondiale annonce une croissance de 2,5% en 2018

La croissance Ă©conomique du Nigeria devrait atteindre au moins 2,5 pour cent cette annĂ©e contre 1 pour cent seulement l’annĂ©e dernière, selon la Banque mondiale qui fait remarquer que le pays profite dĂ©jĂ de l’amĂ©lioration des prix des produits de base, des investissements et du commerce.Le rapport de la Banque mondiale sur les perspectives Ă©conomiques mondiales de janvier 2018, publiĂ© mardi Ă Washington, laisse apparaitre que le produit intĂ©rieur brut (PIB) du Nigeria devrait augmenter de 2,8% en 2019 et 2020.

Dans ses prévisions, la Banque mondiale a noté que la croissance économique mondiale atteindrait 3,1% en 2018.

Le rapport publiĂ© par un journal local, The Independent, citant la Banque mondiale, indique que la croissance en Afrique subsaharienne devrait continuer sa progression de l’ordre de 3,2% en 2018 et 3,5% en 2019, grâce au raffermissement des prix des matières premières et au renforcement progressif de la demande intĂ©rieure.

Les auteurs de l’Ă©tude ont toutefois ajoutĂ© que la croissance resterait infĂ©rieure aux moyennes d’avant la crise reflĂ©tant en partie la lutte des grandes Ă©conomies pour stimuler l’investissement privĂ©.

« L’Afrique du Sud devrait atteindre 1,1% de croissance en 2018, contre 0,8% en 2017 et la reprise devrait se consolider car l’amĂ©lioration de la confiance des entreprises soutient une modeste augmentation de l’investissement ».

Cependant l’incertitude politique devrait probablement persister et pourrait ralentir les rĂ©formes structurelles nĂ©cessaires.

« La rĂ©vision Ă la hausse des prĂ©visions du Nigeria est basĂ©e sur l’anticipation que la production de pĂ©trole continuera Ă se redresser et que les rĂ©formes soutiendront la croissance du secteur non-pĂ©trolier », note le rapport.

Selon ledit document, la croissance en Angola devrait passer Ă 1,6% en 2018 grâce Ă une transition politique rĂ©ussie qui amĂ©liore la possibilitĂ© de rĂ©formes de l’environnement des affaires, tandis que la CĂ´te d’Ivoire devrait passer Ă 7,2% en 2018, le SĂ©nĂ©gal Ă 6,9% ; L’Ethiopie Ă 8,2%, la Tanzanie Ă 6,8% et le Kenya Ă 5,5%, alors que l’inflation s’attĂ©nue.

La Banque mondiale a dĂ©clarĂ© que les perspectives rĂ©gionales pour l’Afrique subsaharienne Ă©taient soumises Ă des risques externes et internes. Elle a montrĂ© que toute activitĂ© imprĂ©vue aux Etats-Unis et dans la zone euro pourrait avoir un impact nĂ©gatif sur la rĂ©gion.

Elle a aussi ajoutĂ© qu’un ralentissement brutal en Chine pourrait gĂ©nĂ©rer des retombĂ©es nĂ©gatives pour la rĂ©gion, en raison de la baisse des prix des produits de base.

« Sur le front interne, des emprunts extérieurs excessifs sans une gestion budgétaire prospective pourraient aggraver la dynamique de la dette et nuire à la croissance dans de nombreux pays.