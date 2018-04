Nigeria: la menace de Boko Haram plane toujours sur les enfants du nord-est

Alors que le Nigeria se prĂ©pare Ă commĂ©morer le quatrième anniversaire de l’enlèvement des lycĂ©ennes de Chibok, le drame similaire de Dapchi est venu rappeler que Boko Haram est tout sauf « vaincu », contrairement Ă ce qu’affirme le gouvernement d’Abuja.

Depuis son arrivĂ©e au pouvoir en 2015, Muhammadu Buhari a tentĂ© de se dĂ©marquer de son prĂ©dĂ©cesseur en dĂ©ployant un effort de guerre sans prĂ©cĂ©dent dans la rĂ©gion du lac Tchad oĂą les jihadistes mènent une insurrection sanglante. Mais s’il a rĂ©ussi Ă les affaiblir, le groupe conserve la capacitĂ© de mener des opĂ©rations de grande envergure.

Les combattants de Boko Haram, dont le nom signifie « l’Ă©ducation occidentale est un pĂŞchĂ© », ont menĂ© des campagnes sanglantes contre les professeurs et les Ă©tudiants dans le nord-est du Nigeria, oĂą ils veulent installer un califat.

« S’ils sont vraiment Ă genoux (…), c’est incomprĂ©hensible qu’ils aient pu enlever autant de filles » Ă Dapchi, affirme Ă l’AFP Jacob Zenn, chercheur Ă la Fondation Jamestown, basĂ©e Ă Washington.

« Le gouvernement Buhari est moins corrompu (que celui de Goodluck Jonathan) et prend les choses plus au sĂ©rieux, mais dĂ©sormais Boko Haram (…) a une dĂ©cennie d’expĂ©rience, 10 ans de combats et d’apprentissage », note-t-il.

Mi-février, les insurgés ont ainsi, une nouvelle fois, réussi à enlever plus de 100 jeunes filles sans rencontrer de résistance, dans une région pourtant lourdement militarisée.

Le scĂ©nario fut quasi le mĂŞme qu’en avril 2014 Ă Chibok, lorsque les insurgĂ©s, arrivĂ©s Ă la faveur de l’obscuritĂ© par dizaines Ă bord de camions et de pick-up, avaient visĂ© un pensionnat et emmenĂ© avec eux 276 Ă©lèves.

– Un milliard de dollars –

Cette tragĂ©die avait ouvert les yeux du monde sur les terribles exactions commises par le groupe au Nigeria, dĂ©clenchant une vague d’Ă©motion mondiale avec le mouvement « bring back our girls » relayĂ©e jusqu’Ă la Maison Blanche par Michelle Obama.

Preuve que la lutte contre Boko Haram est loin d’ĂŞtre finie, Abuja a annoncĂ© son intention de puiser un milliard de dollars (plus de 810 millions d’euros) dans les rĂ©serves fĂ©dĂ©rales pour acheter des armes et moderniser les Ă©quipements militaires cette annĂ©e.

Depuis des mois, l’armĂ©e nigĂ©riane a surtout concentrĂ© ses opĂ©rations contre la faction du leader historique, Abubakar Shekau, dans la forĂŞt de Sambisa proche du Cameroun, laissant une certaine marge de manoeuvre Ă une branche dissidente, affiliĂ©e au groupe jihadiste Etat islamique.

C’est cette faction, dirigĂ©e par Abu Mossad Al Barnaoui, surtout active au lac Tchad et le long de la frontière avec le Niger, qui est Ă l’origine de l’enlèvement de Dapchi, selon plusieurs sources sĂ©curitaires.

Ses hommes, contrairement Ă ceux de Shekau qui mènent des attentats-suicides dans les lieux publics, sont rĂ©putĂ©s commettre moins d’exactions de masse, notamment Ă l’encontre des musulmans. La quasi-totalitĂ© des Ă©lèves de Dapchi (105 sur 111) ont depuis Ă©tĂ© libĂ©rĂ©es par leurs ravisseurs, dans le cadre de nĂ©gociations avec le gouvernement.

Selon Ini Dele-Adedeji, chercheur Ă l’UniversitĂ© de Londres, le retour des otages a donnĂ© lieu Ă une scène « intĂ©ressante »: « les membres de Boko Haram ont dĂ©barquĂ© Ă Dapchi de manière quasi-triomphale en brandissant les filles tandis que les gens de la ville faisaient la queue pour leur serrer la main et les acclamer ».

« Cela montre Ă quel point la perception de Boko Haram dans certaines zones du nord du Nigeria peut ĂŞtre nuancĂ©e », selon le chercheur.

– Autres prioritĂ©s –

L’enlèvement de Chibok n’a pas connu un dĂ©nouement aussi rapide. Cinquante-sept jeunes filles s’Ă©taient Ă©chappĂ©es juste après le rapt et 107 ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es, secourues ou Ă©changĂ©es avec leurs ravisseurs, lĂ aussi suite Ă des nĂ©gociations.

Mais le sort d’une centaine d’entre elles reste un mystère. DĂ©but janvier, plusieurs apparaissaient dans une vidĂ©o diffusĂ©e par le groupe, affirmant qu’elles ne voulaient plus quitter le « califat ».

Dans son discours de Pâques, le prĂ©sident Buhari, qui vient d’annoncer son intention de briguer un nouveau mandat Ă prĂ©sidentielle prĂ©vue en fĂ©vrier 2019, s’est dit « très optimiste », affirmant que toutes les filles encore en captivitĂ© seraient bientĂ´t « rendues sans condition Ă leurs familles ».

Toutefois, quatre ans après, l’affaire Chibok ne suscite plus les mĂŞme dĂ©bats passionnĂ©s au Nigeria, gĂ©ant de 180 millions d’habitants en proie Ă d’autres conflits armĂ©s comme dans le centre, oĂą Ă©leveurs et agriculteurs s’affrontent rĂ©gulièrement pour l’accès Ă la terre.

Les NigĂ©rians jugeront son bilan sur d’autres sujets, estime Amaka Anku, analyste au cabinet de conseil Eurasia group. « La sĂ©curitĂ© sera au centre des discussions pour les Ă©lections mais je pense que l’accent sera davantage mis sur ce qui se passe dans le centre ».