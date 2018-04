Nigeria: le prÃ©sident Buhari crÃ©e la polÃ©mique en traitant les jeunes de paresseux

Le prĂ©sident nigĂ©rian Muhammadu Buhari est sous le feu des critiques pour avoir reprochĂ© dans un discours aux jeunes de son pays de ne vouloir « rien faire » et de profiter de l’argent du pĂ©trole.

Le chef de l’Etat, qui a annoncĂ© rĂ©cemment son intention de briguer un second mandat en 2019, s’est exprimĂ© mercredi lors d’un forum d’affaires du Commonwealth Ă Londres.

« Beaucoup d’entre eux ne sont pas allĂ©s Ă l’Ă©cole et prĂ©tendent (…) que le Nigeria Ă©tant un pays producteur de pĂ©trole, ils peuvent s’asseoir et ne rien faire et avoir droit Ă un logement, des soins de santĂ© et une Ă©ducation gratuits », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Ses propos ont dĂ©clenchĂ© la colère des NigĂ©rians sur les rĂ©seaux sociaux, dans un pays frappĂ© par la pauvretĂ© et l’absence de services publics de base, comme la fourniture d’eau courante et d’Ă©lectricitĂ©, bien qu’il soit la première Ă©conomie d’Afrique de l’Ouest.

Jeudi matin, le hashtag #LazyNigerianYouths (« jeunes NigĂ©rians paresseux ») Ă©tait repris en boucle sur Twitter, les internautes Ă©numĂ©rant les efforts et sacrifices consentis par la jeunesse au moment oĂą le Nigeria traverse une pĂ©riode difficile sur le plan Ă©conomique.

« Le gouvernement n’a jamais rien crĂ©Ă© pour moi, je me nourris de ma dĂ©brouille et pourtant ils disent que nous sommes paresseux », a Ă©crit l’un d’eux.

L’ancien vice-prĂ©sident nigĂ©rian Atiku Abubakar, 71 ans, candidat Ă la prĂ©sidentielle du principal parti d’opposition, le PDP (Peoples Democratic Party), a lui aussi critiquĂ© le chef de l’Etat.

« Je ne parlerai jamais de la jeunesse du Nigeria comme de gens qui s’assoient et ne font rien », a-t-il dĂ©clarĂ© sur Facebook, soulignant que la jeunesse est « l’Ă©pine dorsale » du pays.

Le prĂ©sident Buhari a fait « de l’humour avec notre fiertĂ© nationale », a estimĂ© un autre prĂ©tendant Ă la prĂ©sidence, Adamu Garba.

Pour le quotidien The Daily Post, l’ancien gĂ©nĂ©ral de 75 ans « attaque » la jeunesse.

En dĂ©pit du tollĂ© qu’elles ont provoquĂ©, les dĂ©clarations du prĂ©sident Buhari ne risquent guère cependant de jouer un rĂ´le important dans l’Ă©lection prĂ©sidentielle prĂ©vue l’annĂ©e prochaine, estime l’analyste politique Saheed Animashaun.

« Premièrement, une Ă©norme partie des jeunes qui vont voter ne seront pas au courant de ce commentaire », relève-t-il. « Deuxièmement, quand viendra le moment de l’Ă©lection l’annĂ©e prochaine, ils auront oubliĂ© » cette affaire.

– Des tollĂ©s –

Le prĂ©sident Buhari a dĂ©jĂ suscitĂ© Ă plusieurs reprises des tollĂ©s dans le passĂ©, avec des dĂ©clarations impromptues lors de voyages Ă l’Ă©tranger.

Ainsi, en 2016, il avait dĂ©clarĂ© au journal britannique Daily Telegraph qu’il Ă©tait difficile d' »accepter » les NigĂ©rians Ă l’Ă©tranger Ă cause de leur rĂ©putation en matière de criminalitĂ©, en particulier de trafic de drogue et de traite d’ĂŞtres humains.

Plus tard la mĂŞme annĂ©e, au cours d’un dĂ©placement en Allemagne, après que sa femme Aisha eut laissĂ© entendre qu’elle ne le soutiendrait pas pour briguer un deuxième mandat, M. Buhari avait dĂ©clarĂ© : « Sa place est dans ma cuisine ». La chancelière Angela Merkel l’avait foudroyĂ© du regard.

Le taux combiné de chômage et de sous-emploi des jeunes au Nigeria a oscillé autour de 50% fin 2017, après que le pays eut traversé la pire récession économique depuis 25 ans.

La croissance a connu une lĂ©gère reprise l’an dernier, mais le PIB hors pĂ©trole reste marginal, notamment en raison du manque criant d’infrastructures dans le pays.

Le Nigeria, qui compte dĂ©jĂ plus de 180 millions d’habitants, devrait dĂ©passer les Etats-Unis pour devenir le troisième pays le plus peuplĂ© du monde avec plus de 300 millions d’habitants d’ici Ă 2050, selon l’ONU.