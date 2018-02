Nigeria : les attaques de Boko Haram ont fait plus de 33.000 morts

Le nombre de personnes tuĂ©es depuis 2009 dans les attaques de Boko Haram au Nigeria est passĂ© de 20.000 Ă plus de 33.000, selon des chiffres publiĂ©s rĂ©cemment par les autoritĂ©s nigĂ©rianes.Les attaques des insurgĂ©s se font maintenant par des missions suicides impliquant de jeunes garçons et filles, qui ciblent, Ă l’aide d’engins explosifs, des points sensibles tels que les mosquĂ©es, les parcs automobiles et les marchĂ©s.

L’attaque la plus rĂ©cente et qui a fait un mort, s’est produite lundi matin dans le village de Kala, en face du camp des personnes dĂ©placĂ©es internes (PDI) Ă Dalori, dans l’État de Borno.

Le responsable de l’Agence nationale de gestion des urgences (SEMA), Bello Dambatta, a confirmĂ© l’attaque lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique avec APA.

Dambatta, chef de l’Ă©quipe d’intervention rapide de la SEMA, a dĂ©clarĂ© que le dĂ©funt avait Ă©tĂ© incendiĂ© par les insurgĂ©s, qui ont blessĂ© un autre homme lors de l’attaque survenue dimanche soir.

Selon lui, les assaillants ont également incendié plusieurs maisons du village.

Le responsable de la SEMA a dĂ©clarĂ© que l’agence Ă©tait dĂ©jĂ sur place lorsque la victime blessĂ©e a Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©e vers l’hĂ´pital spĂ©cialisĂ© de Maiduguri dans la capitale de l’Ă©tat.

Par ailleurs, le commandant en chef de l’opĂ©ration Lafiya Dole, le gĂ©nĂ©ral de division Rogers Nicholas, a dĂ©clarĂ© lundi lors de l’inauguration de la mission conjointe militaire nigĂ©riano-camerounaise Ă Maiduguri, capitale de l’État de Borno, que l’armĂ©e nigĂ©riane a complètement vaincu les insurgĂ©s de Boko Haram dans le pays.

Selon le gĂ©nĂ©ral Nicholas, les troupes de l’opĂ©ration « Deep Punch II » avaient, vendredi, dĂ©logĂ© les insurgĂ©s de leur zone d’opĂ©ration, le « Camp Zairo ».

« Mes soldats sont au cĹ“ur de l’enclave de Boko Haram, le camp Zairo. Les vaillantes troupes ont pris le contrĂ´le total de la forĂŞt de Sambisa. Nous avons brisĂ© le cĹ“ur et l’âme du groupe de Shekau, prenant le contrĂ´le du camp et de ses environs. Ils sont en fuite et nous les poursuivrons partout oĂą ils iront. Cette fois-ci, il ne pourront pas s’Ă©chapper », a-t-il assurĂ©.