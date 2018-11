Nigeria : les autorités appellent les réfugiés camerounais au respect des lois

Un député de la chambre d’assemblée de l’Etat de Taraba a appelé la communauté camerounaise à vivre conformément aux lois du Nigeria, afin de faire régner la paix.

L’Honorable Abel Peter Diah dit ne pas vouloir empêcher les Camerounais victimes de la crise anglophone de chercher abris en terre nigériane. Il les appellent simplement à respecter les lois du Nigeria. « Même au Cameroun, nous avons des gens qui vivent dans leur pays et nous croyons qu’ils vivent sur la base des lois du pays », a-t-il déclaré dimanche lors d’une cérémonie de distribution d’une assistance financière accordé par le gouvernement de Tharaba.

Il n’est pas possible de savoir quels actes ont occasionnés ce rappel à l’ordre. Le député Abel Peter Diah – cité par le site d’information nigérian Leadership.ng – laisse cependant, voir que des tensions ont récemment opposé les réfugiés camerounais aux peuples Mambila du Nigeria. Il exhorte ces populations à l’apaisement.

L’Etat de Taraba ainsi que ceux de Borno et du Cross-river accueillent des réfugiés camerounais depuis la montée des violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr), plus de 30 000 personnes ont traversé la frontière dont 21 000 vivent dans des communautés d’accueil.