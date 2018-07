Au Nigeria, Macron et Elumelu encouragent les entrepreneurs africains à prendre des risques

Au cours de son séjour au Nigeria, le président français Emmanuel Macron a exhorté les jeunes entrepreneurs africains à prendre des risques et à ne pas avoir peur d’échouer.

Selon lui, « vous ne pouvez pas réussir sans prendre de risque ». Macron prenait ainsi la parole au cours d’une session interactive animée à laquelle participaient 2 000 anciens élèves de la Fondation Tony Elumelu.

Ces jeunes n’ont pas manqué de demander conseil au jeune président français sur la manière la plus optimale d’atteindre les marchés européens au milieu du nationalisme naissant et des guerres commerciales émergentes.. Macron aura aussi été interpellé sur les secrets de son succès politique.

Ce forum animé par Tony O. Elumelu le Fondateur de TEF, Heirs Holdings et du groupe bancaire UBA a permis au Président français en visite au Nigeria d’entendre les voix et les ambitions d’une nouvelle génération de femmes et d’hommes d’affaires africains.

M. Macron a ajouté que les jeunes entrepreneurs ne s’arrêtent jamais à un premier échec. Le faisant, il les a exhorté à toujours en tirer des leçons. « Pour les jeunes entrepreneurs africains: n’écoutez jamais les gens qui vous disent d’attendre », a déclaré Macron. « Si vous croyez en vos projets: réalisez les! Notre rôle est d’aider la nouvelle génération à saisir les opportunités et relever le défi » a t-il ajouté.

S’exprimant sur le secteur privé, M. Macron a déclaré: « la seule façon pour l’Afrique de réussir est d’avoir un secteur privé fort » capable de créer des emplois et des opportunités pour les jeunes chômeurs.

Présent à cette rencontre, Tony Elumelu a reconnu l’importance d’un tel moment pour l’entrepreneuriat africain. « Le président français reconnaît l’importance cruciale des entrepreneurs africains pour le développement économique durable sur le continent – il sait que le récit africain est en train de changer et va changer. Sa voix est rafraîchissante et bienvenue » a t-il précisé. « Nous voulons que la France et le reste du monde réalisent que l’Afrique est un continent d’opportunités ».

Il convient de rappeler que c’est en 2015 que Tony Elumelu a initié son programme d’entrepreneuriat connu sous l’appellation Programme d’Entrepreneuriat TEF. Au fil du temps, ce programme s’est hissé comme la plus grande initiative philanthropique africaine consacrée à l’entrepreneuriat.