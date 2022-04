Nigeria: plus de 50 morts dans l’explosion d’une raffinerie de pétrole illégale

Plus de 50 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans le sud-est du Nigéria dans l’explosion d’une raffinerie de pétrole illégale, ont indiqué samedi des responsables de l’État et la police.Le bilan pourrait dépasser les 100 morts, selon un rapport du journal Punch basé à Lagos. L’incendie se serait propagé aux propriétés voisines.

L’incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi et s’est rapidement propagé à deux zones de stockage de carburant situées dans la raffinerie illégale de pétrole brut. Le complexe a été « submergé par le feu qui s’est rapidement propagé » dans la zone, a déclaré Declan Emelumba, commissaire à l’information de l’État d’Imo.

La cause immédiate de l’explosion et l’étendue des morts, des blessés et des dégâts sont en cours d’investigation, a déclaré M. Emelumba.