Nigeria : Reddition de plusieurs insurgÃ©s Ã  l’armÃ©e

Vingt-six membres de Boko Haram qui se sont rendus vendredi aux autoritĂ©s militaires nigĂ©rianes dans la zone du gouvernement local de Damboa, dans l’Etat de Borno, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s vendredi Ă Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno, aprĂšs avoir Ă©tĂ© interrogĂ©s par l’armĂ©e.Ils se seraient rendus la semaine derniĂšre et auraient remis leurs armes et munitions, dont des RPG, aprĂšs quoi ils auraient Ă©tĂ© emmenĂ©s Ă Maiduguri pour y ĂȘtre dĂ©radicalisĂ©s.

Plus de 2.300 combattants se sont rendus au cours des 13 derniers mois, Ă la suite d’une action militaire intensive et de la prise de la forĂȘt de Sambisa, la principale base des insurgĂ©s.

Plus de 25.000 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans l’insurrection depuis 2009 et au moins 2,4 millions de NigĂ©rians ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s dans les Etats d’Adamawa, de Yobe et de Borno (nord-est).

Entre-temps, l’armĂ©e a confirmĂ© qu’elle mĂšnerait plus d’opĂ©rations en 2018 pour aider les autoritĂ©s civiles Ă faire face aux dĂ©fis de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure dans certaines parties du pays.

Le chef d’Ă©tat-major de l’armĂ©e, le gĂ©nĂ©ral Tukur Buratai, qui s’exprimait vendredi aprĂšs avoir dirigĂ© une marche des troupes sur une route de 15 km, a dĂ©clarĂ© que des exercices dĂ©nommĂ©s ‘Harbin Kunama III, Crocodile Smile III et Egwu Eke Dance III’ seraient Ă©galement menĂ©es en 2018.

Les exercices ‘Harbin Kunama I et II’ ont Ă©tĂ© menĂ©s respectivement en 2016 et 2017 pour faire face Ă la menace du vol de bĂ©tail et des affrontements entre Ă©leveurs et agriculteurs dans certaines parties du nord-ouest et du centre-nord du pays.

Les exercices ‘Crocodile Smile et Egwu Eke Dance’ ont Ă©tĂ© menĂ©s respectivement dans le Delta du Niger et le Sud-Est en 2017 pour lutter contre le vandalisme des pipelines, le vol et le piratage de pĂ©trole, l’agitation violente et les enlĂšvements.

InterrogĂ© sur le fait qu’il y aurait un exercice spĂ©cial pour traiter des affrontements rĂ©currents entre bergers et agriculteurs Ă Benue, Taraba et dans une partie de l’Etat de Nasawara, Buratai a dĂ©clarĂ© que l’armĂ©e ne pensait pas Ă une situation particuliĂšre.

« Eh bien, nous ne pensons pas à une situation particuliÚre, nous allons nous entraßner sur des zones générales qui pourraient inclure tout aussi cet aspect (meurtres à Benue).

« Cependant, nous allons nous concentrer sur la sécurité dans tout le pays.

Auparavant, Buratai a demandĂ© aux troupes d’ĂȘtre prĂȘtes car certaines d’entre elles pourraient ĂȘtre dĂ©ployĂ©es dans n’importe quelle partie du pays Ă court terme pour des opĂ©rations visant Ă aider les autoritĂ©s civiles Ă relever les dĂ©fis de sĂ©curitaires internes.