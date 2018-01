Nigeria: un attentat dans une mosquée fait au moins 14 morts

Un attentat, attribué au groupe jihadiste Boko Haram, dans une mosquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 14 morts mercredi matin, a-t-on appris de sources sécuritaires concordantes.

Un homme s’est fait exploser peu avant la première prière du matin au milieu des fidèles musulmans dans une mosquĂ©e de Gamboru (Etat du Borno), selon des membres des milices civiles.

« Pour l’instant 14 corps ont Ă©tĂ© sortis des dĂ©combres de la mosquĂ©e, dans le quartier d’Unguwar Abuja, qui a Ă©tĂ© totalement dĂ©truite par l’explosion », a rapportĂ© Umar Kachalla, qui combat Boko Haram aux cĂ´tĂ©s de l’armĂ©e nigĂ©riane.

« Mais le bilan pourrait s’alourdir », a-t-il prĂ©cisĂ©. « Seul le muezzin a survĂ©cu et nous pensons qu’il y a beaucoup plus de victimes sous les dĂ©combres ».

Gamboru, grande ville marchande entre le Nigeria et le Cameroun, Ă©tait tombĂ©e aux mains de Boko Haram en aoĂ»t 2014. MalgrĂ© la reprise de la ville en septembre 2015, avec l’aide de l’armĂ©e tchadienne, les combattants de Boko Haram continuent de mener des attaques sporadiques sur les villages alentours et les routes de la rĂ©gion.

Mardi, le chef de file historique du groupe jihadiste, Abubakar Shekau a diffusĂ© une vidĂ©o dans laquelle il revendique une sĂ©rie d’attaques commises au mois de dĂ©cembre.

Le prĂ©sident nigĂ©rian Muhammadu Buhari a affirmĂ© dans son discours de la nouvelle annĂ©e que le Nigeria « en a fini avec Boko Haram », mais le nombre d’attaques, d’attentats et de raids sur les postes militaires ont fortement augmentĂ© ces deux derniers mois.

Il y a deux ans, le président Buhari avait affirmé que Boko Haram était « techniquement défait ».

L’insurrection, qui ravage le nord-est du Nigeria, a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de dĂ©placĂ©s depuis 2009 et la rĂ©gion fait face Ă une très grave crise alimentaire et humanitaire.