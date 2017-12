Le pape François a placé lundi au coeur de son message de Noël les enfants qui souffrent au Moyen-Orient et dans le monde, et appelé à « la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte ».

Devant 50.000 personnes venues place Saint-Pierre Ă©couter son message et recevoir la traditionnelle bĂ©nĂ©diction « Urbi et orbi » (« à la ville et au monde »), le pape argentin a espĂ©rĂ© qu' »une reprise du dialogue l’emporte » pour « parvenir Ă une solution nĂ©gociĂ©e qui permette la coexistence pacifique de deux Etats ».

Après la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre la Ville sainte comme capitale d’IsraĂ«l, le pape avait dĂ©jĂ rĂ©cemment appelĂ© au « respect du statu quo » Ă JĂ©rusalem, en conformitĂ© avec les rĂ©solutions des Nations unies.

L’annonce amĂ©ricaine du 6 dĂ©cembre a provoquĂ© des manifestations quasi quotidiennes dans les Territoires et terni la fĂŞte de NoĂ«l pour les chrĂ©tiens palestiniens.

– ‘Dieu est femme’ –

Quelques centaines de Palestiniens et de touristes Ă©trangers ont bravĂ© un vent froid près de l’Ă©glise de la NativitĂ© Ă©rigĂ©e sur le site oĂą, selon la tradition, Marie donna naissance Ă JĂ©sus, pour regarder un dĂ©filĂ© de scouts. « C’est triste », « les gens sortent peu », a dit Ă l’AFP Nahil Banoura, un Palestinien de confession chrĂ©tienne.

« Nous voyons JĂ©sus dans les enfants du Moyen-Orient, qui continuent Ă souffrir Ă cause de l’aggravation des tensions entre IsraĂ©liens et Palestiniens », a plaidĂ© lundi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre le leader des 1,3 milliard de catholiques.

Dans son tour d’horizon du monde, le pape a Ă©voquĂ© aussi les petits syriens « encore marquĂ©s par la guerre », espĂ©rant que la Syrie s’engagera à « reconstituer le tissu social indĂ©pendamment de l’appartenance ethnique et religieuse ».

Il a parlĂ© des enfants d’Irak, pays « encore blessĂ© et divisĂ© par les hostilitĂ©s » des quinze dernières annĂ©es, mais aussi du YĂ©men « oĂą se dĂ©roule un conflit en grande partie oublié » alors que la population y subit la faim.

En rĂ©fĂ©rence Ă la course Ă l’armement du dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un, il a dit prier « pour que dans la pĂ©ninsule corĂ©enne les oppositions puissent ĂŞtre dĂ©passĂ©es et que la confiance rĂ©ciproque puisse se dĂ©velopper dans l’intĂ©rĂŞt du monde entier ».

Son appel au dialogue intervient alors que la CorĂ©e du Nord a qualifiĂ© dimanche d' »acte de guerre » les nouvelles sanctions votĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, rĂ©affirmant qu’elles ne la dissuaderaient pas de mener Ă bien ses programmes nuclĂ©aire et balistique.

François est aussi revenu sur les rĂ©fugiĂ©s, un thème qu’il avait dĂ©jĂ dĂ©clinĂ© lors de son homĂ©lie de la veillĂ©e de NoĂ«l. Lundi, il s’est alarmĂ© des nombreux mineurs voyageant « seuls dans des conditions inhumaines, proies faciles des trafiquants d’êtres humains ».

Deux heures avant la bĂ©nĂ©diction du pape, une Femen a fait irruption seins nus dans la crèche gĂ©ante du Vatican place Saint-Pierre, et s’est emparĂ©e de la statuette de l’enfant JĂ©sus en criant en anglais « Dieu est femme! », avant d’ĂŞtre arrĂŞtĂ©e par la police.

Autre temps fort des cĂ©lĂ©brations de NoĂ«l, la messe de minuit dans l’antique BethlĂ©em, en Cisjordanie, territoire palestinien occupĂ© par IsraĂ«l, n’avait pas Ă©chappĂ© aux tensions du moment.

Pierbattista Pizzaballa, haut dignitaire catholique romain du Proche-Orient qui a célébré la messe, a exhorté au courage les chrétiens, « préoccupés et peut-être épouvantés de la diminution de (leur) nombre » dans une région en plein tumulte.

Et il s’est Ă©cartĂ© de son discours prĂ©vu pour critiquer la dĂ©cision de Donald Trump, imitĂ©e dimanche par le Guatemala.

– NoĂ«l de retour Ă Mossoul –

En Syrie et en Irak, deux pays d’oĂą le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a Ă©tĂ© chassĂ© en 2017 de la quasi-totalitĂ© des territoires qu’il avait conquis, des minoritĂ©s chrĂ©tiennes ont pu renouer avec les cĂ©lĂ©brations de NoĂ«l.

C’est le cas Ă Mossoul, la deuxième ville d’Irak, reprise Ă l’EI en juillet. MĂŞme si seule une petite partie des chrĂ©tiens de cette citĂ© est revenue, des chants de NoĂ«l ont de nouveau rĂ©sonnĂ© dans l’Ă©glise Saint-Paul, oĂą des tentures rouges et blanches cachaient en partie les stigmates de la guerre.

La situation des chrĂ©tiens d’Orient demeure toutefois prĂ©caire, comme en Egypte, oĂą les coptes, qui fĂŞteront NoĂ«l le 6 janvier, sont rĂ©gulièrement victimes d’agressions.Vendredi, une Ă©glise du Caire a Ă©tĂ© attaquĂ©e par des centaines d’individus qui s’en sont pris aux fidèles avant l’intervention des forces de sĂ©curitĂ©.

Dans son traditionnel message de Noël, la reine Elizabeth II a pour sa part rendu hommage aux victimes des attentats survenus au Royaume-uni en 2017. Sur une note plus personnelle, la monarque de 91 ans a évoqué son couple qui a fêté ses 70 ans de mariage en novembre, et rendu hommage à son époux le prince Philip, âgé de 96 ans, qui a pris sa retraite cet été.