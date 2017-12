NoÃ«l: les tensions sur JÃ©rusalem ternissent les festivitÃ©s Ã  BethlÃ©em

Des millions de chrĂ©tiens dans le monde s’apprĂŞtent dimanche Ă fĂŞter NoĂ«l, comme Ă BethlĂ©em, lieu de naissance du Christ selon la tradition chrĂ©tienne, oĂą les cĂ©lĂ©brations sont nĂ©anmoins assombries par la tension autour de la reconnaissance amĂ©ricaine de JĂ©rusalem capitale d’IsraĂ«l.

La dĂ©cision unilatĂ©rale prise le 6 dĂ©cembre par le prĂ©sident Donald Trump a provoquĂ© des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires palestiniens, y compris Ă BethlĂ©em, en Cisjordanie occupĂ©e, oĂą les fidèles devaient participer Ă la messe de minuit dans l’Ă©glise de la NativitĂ©.

L’annonce de M. Trump « a crĂ©Ă© des tensions autour de JĂ©rusalem et dĂ©tournĂ© l’attention de NoĂ«l », a regrettĂ© l’archevĂŞque Pierbattista Pizzaballa, un des plus hauts dignitaires catholiques romains du Proche-Orient.

Les visiteurs étrangers, habituellement nombreux à Noël lorsque la situation sécuritaire le permet, étaient rares ces derniers jours à Bethléem. Depuis le 6 décembre, des dizaines de groupes ont annulé leur voyage, a indiqué Mgr Pizzaballa.

Un porte-parole de la police israĂ©lienne a indiquĂ© que des unitĂ©s supplĂ©mentaires seraient dĂ©ployĂ©es Ă JĂ©rusalem et aux points de passage pour accĂ©der Ă BethlĂ©em afin de faciliter les mouvements et l’accès des « milliers de touristes et visiteurs ».

– Messe Ă Mossoul –

Pour les Palestiniens, chrĂ©tiens comme musulmans, la reconnaissance de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l ne prĂ©juge pas seulement du rĂ©sultat de nĂ©gociations dont le statut de la ville devrait faire l’objet.

Elle nie l’identitĂ© arabe de JĂ©rusalem-Est, occupĂ©e et annexĂ©e par IsraĂ«l, et mine leur aspiration Ă Ă©tablir un jour la capitale de leur futur Etat dans la partie orientale de la ville.

Vendredi, le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau exprimĂ© son mĂ©contentement en prĂ©venant qu’il n’accepterait « aucun plan » de paix proposĂ© par les États-Unis, qui « se sont disqualifiĂ©s eux-mĂŞmes » selon lui.

Dans la Syrie voisine ou en Irak, deux pays où le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a été chassé en 2017 de la très grande majorité des territoires conquis il y a trois ans, des minorités chrétiennes renouent en revanche cette année avec les célébrations de Noël.

C’est le cas notamment Ă Mossoul, deuxième ville d’Irak reprise en juillet par les forces irakiennes avec l’aide de la coalition internationale emmenĂ©e par Washington.

La prise par les jihadistes de Mossoul Ă l’Ă©tĂ© 2014 avait vu la fuite de nombreux chrĂ©tiens. MĂŞme si une petite partie seulement est revenue, une messe doit ĂŞtre cĂ©lĂ©brĂ©e en l’Ă©glise Saint-Paul, dans l’est de la citĂ©, en prĂ©sence de nombreux dignitaires chrĂ©tiens, mais aussi de responsables irakiens.

En Syrie, dans l’autre ex-bastion de l’EI, Raqa, repris en octobre par une coalition de forces kurdes et arabes, il faudra encore attendre avant de retrouver l’esprit de NoĂ«l: mĂŞme si deux Ă©glises historiques ont Ă©tĂ© dĂ©minĂ©es, les habitants ne sont pas encore revenus.

A Homs (centre), en revanche, la communauté chrétienne célèbrera Noël pour la première fois depuis la reprise totale de la ville par le régime de Bachar al-Assad et la fin des combats, avec des récitals, procession, spectacles pour enfants et décorations parmi les ruines.

– SĂ©curitĂ© renforcĂ©e –

Dans la capitale syrienne Damas, les rues des quartiers Ă majoritĂ© chrĂ©tienne, comme Bab Touma, sont aussi ornĂ©es Ă l’occasion des fĂŞtes. Des magasins ont installĂ© des sapins miniatures dĂ©corĂ©s avec des paillettes dorĂ©es ou argentĂ©es.

La situation des chrĂ©tiens d’Orient demeure toutefois prĂ©caire, comme en Egypte, oĂą les coptes sont rĂ©gulièrement victimes d’agressions d’extrĂ©mistes.

Vendredi, une Ă©glise du sud du Caire a Ă©tĂ© attaquĂ©e par une foule appelant Ă la « dĂ©molition » du bâtiment, selon l’archevĂŞchĂ© d’Atfih. Des centaines d’assaillants ont pĂ©nĂ©trĂ© dans l’Ă©glise pour dĂ©truire le mobilier et agresser les fidèles avant l’intervention des forces de sĂ©curitĂ©, a-t-il ajoutĂ©.

Les Coptes, qui cĂ©lèbrent NoĂ«l le 6 janvier, ont Ă©tĂ© visĂ©s par de nombreux attentats ces derniers mois, la plupart revendiquĂ©s par l’EI.

En Europe, où la menace jihadiste demeure, près de 100.000 effectifs de sécurité seront mobilisés dimanche et lundi en France pour assurer la sécurité des fêtes de Noël, notamment celle de lieux touristiques et de lieux de culte chrétiens, selon une source officielle.

Dimanche soir, le pape François, chef spirituel de 1,2 milliard de catholiques, doit célébrer à Rome la messe de Noël à 20H30 GMT, avant la traditionnelle bénédiction « Urbi et Orbi » lundi.

