Le pape François prononce lundi Ă Rome la traditionnelle bĂ©nĂ©diction « Urbi et Orbi », au lendemain d’une homĂ©lie de NoĂ«l appelant les 1,3 milliard de catholiques de la planète Ă faire preuve d' »hospitalité » devant le drame des migrants.

L’Argentin Jorge Bergoglio, petit-fils de migrants italiens, a fait du sort des rĂ©fugiĂ©s l’un des thèmes fondamentaux de son pontificat entamĂ© voici près de cinq ans.

« Personne ne doit sentir qu’il n’a pas sa place sur cette Terre », a-t-il estimĂ© dans sa traditionnelle homĂ©lie de la veillĂ©e de NoĂ«l, prĂ©cĂ©dant son cinquième message de NoĂ«l « Urbi et orbi » (« à la ville et au monde »), Ă la tonalitĂ© plus politique.

Autre temps fort spirituel de la veille de NoĂ«l, la messe de minuit dans l’antique BethlĂ©em, en Cisjordanie, territoire palestinien occupĂ© par IsraĂ«l, n’a pas Ă©chappĂ© aux tensions du moment.

Pierbattista Pizzaballa, haut dignitaire catholique romain du Proche-Orient qui a célébré la messe, a exhorté au courage les chrétiens, « préoccupés et peut-être épouvantés de la diminution de (leur) nombre » dans une région en plein tumulte.

Faisant rĂ©fĂ©rence Ă l’ancien roi de JudĂ©e, il a fustigĂ© les guerres menĂ©es par « les HĂ©rode d’aujourd’hui pour devenir plus grands, occuper plus d’espace ».

Pierbattista Pizzaballa s’est Ă©cartĂ© de son discours prĂ©vu pour Ă©voquer la dĂ©cision unilatĂ©rale, le 6 dĂ©cembre, de Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem capitale d’IsraĂ«l.

Une dĂ©cision suivie dimanche par le Guatemala –premier pays Ă emboĂ®ter le pas Ă Washington– dont le prĂ©sident, Jimmy Morales, a annoncĂ© le transfert de son ambassade de Tel Aviv Ă JĂ©rusalem.

Les Ă©glises traditionnelles ont dĂ©jĂ exprimĂ© leur rĂ©probation. Mais Mgr Pizzaballa a insistĂ©: « JĂ©rusalem est une citĂ© de paix, il ne peut y avoir de paix si l’un est exclu », a-t-il dit en rĂ©itĂ©rant le principe que JĂ©rusalem doit ĂŞtre une ville pour deux peuples et trois religions.

« Jérusalem est notre mère » et si la mère perd un de ses enfants, elle « ne peut trouver la paix, alors prions pour Jérusalem », a-t-il dit dans son homélie, prononcée en présence du président palestinien Mahmoud Abbas.

La décision de M. Trump, qui a assisté dimanche en compagnie de sa femme Melania à un service de Noël dimanche soir en Floride, a provoqué des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires, et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens.

Sur la place de la Mangeoire Ă BethlĂ©em, l’ambiance Ă©tait morose, malgrĂ© les chants de NoĂ«l diffusĂ©s par hauts-parleurs.

Quelques centaines de Palestiniens et de touristes Ă©trangers ont bravĂ© un vent froid près de l’Ă©glise de la NativitĂ© Ă©rigĂ©e sur le site oĂą, selon la tradition, Marie donna naissance Ă JĂ©sus, pour regarder un dĂ©filĂ© de scouts.

« C’est triste », « les gens sortent peu », a dit Ă l’AFP Nahil Banoura, un Palestinien de confession chrĂ©tienne.

– NoĂ«l de retour Ă Mossoul –

Pour les Palestiniens, chrĂ©tiens comme musulmans, la reconnaissance par Washington de JĂ©rusalem en tant que capitale d’IsraĂ«l nie l’identitĂ© arabe de JĂ©rusalem-Est, occupĂ©e et annexĂ©e par IsraĂ«l, et mine leur aspiration Ă y Ă©tablir un jour la capitale de leur futur Etat.

Dans un communiquĂ©, le prĂ©sident palestinien a appelĂ© « les chrĂ©tiens du monde Ă Ă©couter les (…) voix des chrĂ©tiens de Terre sainte qui rejettent catĂ©goriquement la reconnaissance de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l ».

A Khartoum, le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan a dĂ©clarĂ© qu’il avait discutĂ© de JĂ©rusalem avec le pape. « Ce n’est pas qu’une affaire concernant les musulmans, mais aussi les chrĂ©tiens et l’humanitĂ© entière », a-t-il affirmĂ©, appelant Ă de nouvelles dĂ©marches après les votes au Conseil de sĂ©curitĂ© et Ă l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU.

En Syrie et en Irak, deux pays d’oĂą le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a Ă©tĂ© chassĂ© en 2017 de la quasi-totalitĂ© des territoires qu’il avait conquis, des minoritĂ©s chrĂ©tiennes ont pu renouer avec les cĂ©lĂ©brations de NoĂ«l.

C’est le cas Ă Mossoul, deuxième ville d’Irak, reprise Ă l’EI en juillet. MĂŞme si seule une petite partie des chrĂ©tiens de cette citĂ© est revenue, des chants de NoĂ«l ont de nouveau rĂ©sonnĂ© dimanche dans l’Ă©glise Saint-Paul oĂą des tentures rouges et blanches cachaient en partie les stigmates de la guerre.

Le patriarche chaldéen, Mgr Louis Sako, a appelé les dizaines de fidèles présents à prier pour « la paix et la stabilité à Mossoul, en Irak et dans le monde ».

En Syrie, dans l’autre ex-bastion de l’EI, Raqa, repris en octobre, il faudra encore attendre avant de retrouver l’esprit de NoĂ«l: deux Ă©glises historiques ont bien Ă©tĂ© dĂ©minĂ©es, mais les habitants ne sont pas encore revenus.

A Homs (centre), en revanche, la communauté chrétienne a célébré Noël pour la première fois depuis la reprise totale de cette ville par le régime de Bachar al-Assad et la fin des combats, avec des récitals, une procession et des spectacles pour enfants.

– SĂ©curitĂ© renforcĂ©e –

A Damas, les rues des quartiers en majorité chrétiens, tels Bab Touma, ont été décorées de sapins miniatures ornés de paillettes dorées ou argentées.

La situation des chrĂ©tiens d’Orient demeure toutefois prĂ©caire, comme en Egypte, oĂą les Coptes, qui fĂŞteront NoĂ«l le 6 janvier, sont rĂ©gulièrement victimes d’agressions.

Vendredi, une Ă©glise du sud du Caire a Ă©tĂ© attaquĂ©e par des centaines d’individus qui ont dĂ©truit le mobilier et s’en sont pris aux fidèles avant l’intervention des forces de sĂ©curitĂ©, selon l’archevĂŞchĂ© d’Atfih.

Aux Philippines, la journĂ©e de lundi a Ă©tĂ© endeuillĂ©e par la mort de vingt personnes qui ont pĂ©ri dans une collision entre deux autocars alors qu’elles se rendaient Ă une messe de NoĂ«l.

En France, oĂą la menace jihadiste demeure Ă©levĂ©e, près de 100.000 membres des forces de sĂ©curitĂ© sont mobilisĂ©s dimanche et lundi Ă l’occasion des fĂŞtes de NoĂ«l, notamment autour des lieux touristiques et des Ă©glises.

