Nom de la MacÃ©doine: les dates-clÃ©s de la querelle entre AthÃ¨nes et Skopje

MacĂ©doine: le nom de l’ex-rĂ©publique yougoslave empoisonne depuis 1991 les relations entre Athènes et Skopje qui ont relancĂ© ces derniers mois leurs efforts pour rĂ©gler leur diffĂ©rend sous l’Ă©gide de l’ONU.

– Le nom qui fâche –

Le 8 septembre 1991, la MacĂ©doine proclame son indĂ©pendance de l’ex-Yougoslavie. Mais sa reconnaissance par la communautĂ© internationale est immĂ©diatement bloquĂ©e par la Grèce qui considère le nom de MacĂ©doine, comme propriĂ©tĂ© exclusive de son patrimoine historique: Alexandre Le Grand est nĂ© Ă Pella, ville de la province frontalière grecque portant aussi le nom de MacĂ©doine. Athènes craint que l’usage du mĂŞme nom par Skopje ne cache des vellĂ©itĂ©s de revendications territoriales.

– A l’ONU sous un nom provisoire –

Le 8 avril 1993, la MacĂ©doine est finalement admise Ă l’ONU sous l’appellation provisoire d' »Ancienne RĂ©publique yougoslave de MacĂ©doine » (ARYM en français ou FYROM en anglais).

Une large majorité de pays, dont la Russie et les Etats-Unis, a depuis reconnu ce pays des Balkans sous son nom constitutionnel de « République de Macédoine ».

– Blocus commercial –

Le 16 fĂ©vrier 1994, la Grèce impose un embargo Ă©conomique Ă la MacĂ©doine, interdisant notamment Ă ce petit pays enclavĂ© d’utiliser le port grec de Thessalonique, sa principale voie d’Ă©changes commerciaux.

Les autoritĂ©s grecques exigent principalement que la MacĂ©doine renonce Ă son drapeau frappĂ© du soleil de Vergina –un emblème de l’antique dynastie macĂ©donienne–, et un « symbole grec » pour Athènes, et retire de sa constitution certains articles.

– Amorce de dĂ©tente –

Le 13 septembre 1995, les deux pays signent Ă New York un accord ouvrant la voie Ă une normalisation de leurs relations politiques et commerciales tout en laissant en suspens la question du futur nom.

Le mois suivant, les deux pays ouvrent des bureaux de liaison dans leurs capitales respectives et le nouveau drapeau de l’ex-rĂ©publique yougoslave de MacĂ©doine (oĂą le symbole controversĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ© par un autre motif ne faisant que s’en inspirer) est hissĂ© pour la première fois aux Nations unies.

– Le soutien de la Grèce Ă son voisin –

En 2001, la Grèce, seul pays de la rĂ©gion Ă la fois membre de l’Otan, de l’UE et de la zone euro, affiche son soutien Ă son voisin en proie Ă un conflit armĂ© entre forces gouvernementales et rebelles albanais. Pays multi-ethnique, la MacĂ©doine abrite une importante minoritĂ© albanaise (entre 20 et 25%).

– Veto grec –

En dĂ©cembre 2005, la MacĂ©doine obtient le satut de candidat Ă l’UE. Mais la date d’ouverture des nĂ©gociations d’adhĂ©sion, qui doit ĂŞtre approuvĂ©e Ă l’unanimitĂ©, est bloquĂ©e par la Grèce.

– L’ARYM privĂ©e d’Otan –

En avril 2008, la MacĂ©doine se porte candidate Ă l’Otan sous son nom provisoire « ARYM » mais se heurte une nouvelle fois au veto de la Grèce.

Les relations entre les deux pays s’enveniment avec l’Ă©rection en 2011 Ă Skopje d’une statue monumentale d’Alexandre le Grand, une « provocation » selon Athènes.

– Tension autour des migrants –

En avril 2016, après la fermeture de la route dite des Balkans, utilisĂ©e par les rĂ©fugiĂ©s et migrants pour passer en Europe et le blocage des milliers de personnes Ă la frontière grĂ©co-macĂ©donienne, Athènes accuse les autoritĂ©s de Skopje d’usage excessif de la force lors de violents incidents avec des centaines de migrants qui tentaient de forcer la frontière avec la MacĂ©doine.

– La main tendue –

Dès son Ă©lection, dĂ©but juin 2017, le nouveau Premier ministre macĂ©donien Zoran Zaev promet d’approfondir la « bonne amitié » de son pays avec la Grèce pour trouver une « solution » Ă la querelle et relancer le processus d’adhĂ©sion Ă l’UE et l’Otan.