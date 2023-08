Notation financière : Moody’s a rétrogradé le Cameroun

L’agence de notation américaine Moody’s Investors Service a baissé de deux crans la note en devise et en monnaie locale du Cameroun de B2 à Caa1, le 27 juillet 2023.

Moody’s a baissé de deux crans la note du Cameroun de B2 à Caa1 indiquant que le gouvernement faisait face à des difficultés de trésorerie lesquelles ont orchestré des retards de paiement au titre du service de la dette extérieure à la fin de 2022 et en 2023.

« La note Caa1 du Cameroun reflète la faible efficacité de sa politique budgétaire et la faiblesse de son cadre institutionnel malgré certains progrès dans le cadre du programme actuel du FMI visant à améliorer la discipline budgétaire et à élargir l’assiette fiscale, des progrès limités ont été réalisés dans l’amélioration de la capacité de gestion de la trésorerie, réduisant sensiblement l’encours de la dette contractée mais non décaissée ou améliorant la gouvernance des entreprises publiques ».

Le Cameroun est donc désormais fiché « à haut risque », même si le rapport lui prédit un lendemain « stable ». Suite à un retard sur le paiement de sa dette, il se retrouve finalement 4 crans au-delà du défaut de paiement.

Moody’s indique en effet que le Cameroun n’a pas respecté plusieurs échéances de paiement vis-à-vis de Deutsche Bank Spain dont l’encours est évalué à 20,75 milliards de FCFA à fin juin selon la Caisse autonome d’amortissement.

Ce retard est intenté entre autres, aux tensions de trésorerie, l’augmentation des dépenses de trésorerie, la mauvaise gouvernance et les dépenses sociales. Les retards auxquels l’Agence fait allusion (fin 2022 et 2023) sont la conséquence des « problèmes de liquidités accrus », que connaît le Cameroun en ce moment. La décision, depuis l’année dernière, de subventionner les prix à la pompe, figure parmi les éléments qui favorisent la sécheresse en liquidité actuelle, au Cameroun.

En rappel, Moody’s Corporation, est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des risques et l’analyse financière d’entreprises commerciales ou d’organes gouvernementaux1. Moody’s est également connue pour ses notations financières standardisées des grandes entreprises en fonction du risque et de la valeur de l’investissement. Ses principaux concurrents sont Standard & Poor’s (S&P) et Fitch Ratings.