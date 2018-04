Nouakchott accueille le championnat du monde de boxe arabe

Nouakchott va abriter le championnat du monde de boxe arabe professionnelle prévu du 3 au 6 mai 2018, a appris APA auprès du ministère des Sports.La Mauritanie a été choisie par la Fédération internationale de boxe arabe (FIBA) pour organiser cet événement au détriment des Emirats Arabe Unis.

Vingt pays dont 6 arabes et 14 européens et asiatiques ont déjà confirmé leur participation à ce championnat, alors que les boxeurs ont reçu aussi à l’avance leur cachet et promis d’honorer leur engagement en démontrant leurs qualités techniques à Nouakchott.

Les deux boxeurs mauritaniens Rida Rabou et Rabah Mohamed, coachés par un encadreur américain de haut niveau, s’entrainent activement aux Emirats Arabe Unis.

Les organisateurs promettent au public des combats épiques à l’occasion de cet événement mondial, le premier du genre en Mauritanie.

Une soixantaine de personnalités techniques, sportives et d’encadrement feront le déplacement de Nouakchott, en plus d’hommes d’affaires de différentes nationalités et de sommités mondiales.

Parmi ces dernières, figurent le grand cascadeur Michel Jean, la sÅ“ur de l’Emir du Bahreïn et des parlementaires de l’Union Européenne et du monde arabe.