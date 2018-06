Nouakchott étudie les modalités de sa contribution au financement de l’UA

Le ministre mauritanien de l’Economie et des Finances, Moctar Ould Diay a déclaré, mercredi à Nouakchott, que son département se penche actuellement sur l’élaboration des textes réglementaires et juridiques nécessaires à l’exécution de la décision du sommet de l’Union africaine (UA) à Kigali relative au prélèvement de 0,2 % sur les importations provenant de pays en dehors de l’Afrique pour financer l’organisation continentale.Ould Diay s’exprimait lors de la réunion du Comité des 15 ministres des Finances de l’UA (F15) qui prépare le 31ème sommet ordinaire de l’union prévu les 1er et 2 juillet 2018 dans la capitale mauritanienne.

Cette réunion porte notamment sur l’examen du projet du budget de l’UA pour l’année 2019.

« Elle permettra de mesurer les derniers développements enregistrés par l’UA dans le processus de mise en œuvre des réformes institutionnelles et de l’autofinancement durable et équitable à travers la garantie du financement par les Etats africains des activités de l’Union et la consolidation de l’agenda du développement », a expliqué le ministre mauritanien.

Il a ajouté que ladite réunion permettra également de faire les recommandations nécessaires pour assainir et améliorer les procédures, élaborer et exécuter le budget des différentes instances au cours de la prochaine étape.

Il a passé en revue les multiples difficultés qui entravent le processus de réformes de l’Union africaine, citant notamment le volume considérable des financements et investissements nécessaires et relevant que les défis auxquels le continent fait face impliquent nécessairement la conjugaison des efforts, le renforcement et la rationalisation des moyens disponibles.

« Ceci doit être doublé d’une volonté inébranlable de parvenir aux nobles objectifs visés afin de trouver des voies sûres et garanties pour le financement de l’Union en comptant sur ses propres efforts », a préconisé le ministre mauritanien de l’Economie et des Finances, Moctar Ould Diay.

Il a par ailleurs loué les réalisations majeures enregistrées par l’UA au cours de la dernière période, avec le lancement du marché du transport aérien africain unifié, la signature du traité de la Zone africaine de libre échange continentale (Zlec) et du Protocole additionnel du traité fondateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) portant sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d’établissement.

« Cela, a-t-il indiqué, va contribuer à stimuler la complémentarité économique africaine et renforcer le commerce régional et, partant, la croissance économique ».