Nouakchott veut accueillir une réunion urgente de l’Union du Maghreb Arabe

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération mauritanien a exprimé, dimanche, son souhait d’accueillir une réunion urgente des chefs de la diplomatie de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).Dans un communiqué de presse, le chef de la diplomatie mauritanienne a dit apporter son soutien à la convocation d’une session urgente des ministres des Affaires étrangères de l’UMA et souhaiter l’accueillir « dans le plus bref délai ».

Outre la Mauritanie, l’UMA regroupe le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Créée en 1989, son action a été paralysée par la discorde entre Rabat et Alger sur la question du Sahara Occidental.

La convocation de la réunion urgente a été faite jeudi dernier par l’Algérie qui en a avisé le secrétariat général de l’UMA et les 4 autres pays membres.

Alger a justifié son initiative par sa « conviction intime de la nécessité de la relance de l’édification de l’ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances ».

Nouakchott a également « salué toutes les initiatives de nature à contribuer à la dynamisation des institutions du Maghreb Arabe dans le but de satisfaire les attentes de ses fils ».