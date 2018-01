Nouveaux heurts dans plusieurs villes tunisiennes

La tension ne diminue pas en Tunisie, oĂą nouveaux heurts ont Ă©clatĂ© mercredi soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes au troisième jour d’une contestation alimentĂ©e par des mesures d’austĂ©ritĂ©.

Depuis lundi, des troubles sociaux ont été enregistrés dans le pays, sept ans après le début du Printemps arabe avec une révolution qui réclamait travail et dignité et avait fait tomber le dictateur Zine al-Abidine Ben Ali.

DĂ©jĂ la semaine dernière, des manifestations pacifiques sporadiques avaient dĂ©noncĂ© la hausse des prix et un budget d’austĂ©ritĂ© prĂ©voyant entre autres des augmentations d’impĂ´ts.

A Siliana (nord-ouest) des jeunes ont jetĂ© mercredi soir des pierres et des cocktails Molotov sur des agents sĂ©curitaires et tentĂ© de s’introduire dans un tribunal dans le centre de cette ville. La police a ripostĂ© par des tirs de lacrymogènes, a constatĂ© un correspondant de l’AFP.

Des Ă©chauffourĂ©es ont de nouveau eu lieu Ă Kasserine, dans le centre dĂ©favorisĂ© du pays oĂą des jeunes de moins de 20 ans tentent de bloquer les routes avec des pneus en feu et jettent des pierres sur des agents sĂ©curitaires, selon un correspondant de l’AFP.

Plusieurs dizaines de manifestants sont aussi descendus dans la rue Ă Tebourba, Ă 30 km Ă l’ouest de Tunis oĂą a Ă©tĂ© enterrĂ© mardi l’homme dĂ©cĂ©dĂ© lors de heurts dans la nuit de lundi. La police a ripostĂ© par des tirs massifs de lacrymogène, a indiquĂ© un habitant.

Selon des médias locaux, des scènes similaires ont eu lieu dans des quartiers près de Tunis.

Lors d’une visite mercredi Ă el-Battan, près de Tebourba, le Premier ministre Youssef Chahed a condamnĂ© les actes de « vandalisme » qui, selon lui, « servent les intĂ©rĂŞts des rĂ©seaux de corruption pour affaiblir l’Etat ». Il a pointĂ© du doigt le Front populaire, un parti de gauche opposĂ© au budget.

Dans la nuit de mardi Ă mercredi, 49 policiers ont Ă©tĂ© blessĂ©s, 237 personnes arrĂŞtĂ©es et des fourrières ont Ă©tĂ© attaquĂ©es lors des troubles, a indiquĂ© le ministère de l’IntĂ©rieur en accusant des casseurs d’avoir Ă©tĂ© payĂ©s par des meneurs politiques.

Aucun bilan d’éventuels blessĂ©s parmi les protestataires n’a pu ĂŞtre obtenu auprès des autoritĂ©s.

– ‘Plus rien Ă perdre’ –

« Il y a des actes de pillage et de vol, mais aussi un message politique de la part d’un pan de la population qui n’a plus rien Ă perdre », estime le politologue Selim Kharrat, soulignant que nombre de symboles de l’Etat ont Ă©tĂ© pris pour cible.

L’armĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e autour de banques, bureaux de postes et autres bâtiments gouvernementaux sensibles dans les principales villes du pays, selon le ministère de la DĂ©fense.

Pour la politologue Olfa Lamloum, « la nouvelle loi de finances est la goutte d’eau qui fait dĂ©border le vase ».

« Les jeunes sont déçus par rapport Ă la rĂ©volution, surtout Ă cause de la chertĂ© de la vie », dit-elle, soulignant « l’approfondissement des inĂ©galitĂ©s sociales mis en Ă©vidence par les statistiques officielles » — hausse du taux de pauvretĂ©, du chĂ´mage et de l’illettrisme chez les jeunes notamment.

Les protestations nocturnes ont Ă©tĂ© Ă©maillĂ©es de violences. Un supermarchĂ© de la banlieue sud de Tunis a Ă©tĂ© pillĂ© mardi par des jeunes qui ont volĂ© argent et marchandises, selon Mohamed Baccouche, directeur adjoint d’exploitation du groupe français de distribution Carrefour.

Si la Tunisie, unique pays rescapé du Printemps arabe, est parvenue jusque-là à faire avancer sa transition démocratique, elle reste engluée dans la morosité économique et sociale.

Dans ce contexte, un centre de rĂ©flexion, l’International Crisis Group (ICG), met en garde contre le risque de dĂ©rives autoritaires et contre la tentation d’un retour Ă un rĂ©gime dur.

« La classe politique n’a pas encore cĂ©dĂ© Ă cette tentation autoritaire », mais « dans un contexte de marasme Ă©conomique, la nostalgie d’un Etat fort, Ă l’image de celui que l’ancien rĂ©gime prĂ©tendait dĂ©fendre, se rĂ©pand », Ă©crit ce think tank dans un rapport publiĂ© jeudi.

– Hausse des prix –

Après plusieurs annĂ©es de marasme Ă©conomique et d’embauches massives dans la fonction publique, le pays est confrontĂ© Ă d’importantes difficultĂ©s financières. L’inflation a dĂ©passĂ© les 6% fin 2017 tandis que dette et dĂ©ficit commercial atteignent des niveaux inquiĂ©tants.

Tunis a obtenu en 2016 une nouvelle ligne de crĂ©dits du Fonds monĂ©taire international (FMI), d’un montant de 2,4 milliards d’euros sur quatre ans, en Ă©change d’un programme visant Ă rĂ©duire les dĂ©ficits.

Les militants de la campagne « Fech Nestannew » (Qu’est-ce qu’on attend, ndlr) lancĂ©e en dĂ©but d’annĂ©e contre les hausses de prix, ont appelĂ© Ă manifester massivement vendredi.

Ils rĂ©clament une rĂ©vision de la loi de finances, qui a augmentĂ© la TVA et crĂ©Ă© diffĂ©rentes autres taxes, ainsi qu’une meilleure couverture sociale pour les familles en difficultĂ© et une lutte plus efficace contre la corruption.

Dans un communiqué, la centrale syndicale UGTT a appelé à un rassemblement dimanche devant son siège à Tunis pour la commémoration du 7e anniversaire de la révolution de 2011.