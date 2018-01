Nouveaux rassemblements de soutien au régime en Iran

De nouveaux rassemblements pro-rĂ©gime ont Ă©tĂ© organisĂ©s jeudi en Iran, au lendemain de la proclamation de la « fin de la sĂ©dition » par le pouvoir, qui entend recentrer l’attention sur les revendications Ă©conomiques, point de dĂ©part de cette contestation qui a fait 21 morts.

Après plusieurs jours de troubles dans le pays, la capitale TĂ©hĂ©ran et la plupart des villes de province ont passĂ© une deuxième nuit calme. Les mĂ©dias et les rĂ©seaux sociaux n’ont fait Ă©tat d’aucune manifestation nocturne, mĂŞme si des vidĂ©os de rassemblements sporadiques dans des petites localitĂ©s ont Ă©tĂ© publiĂ©es, sans vĂ©rification possible.

Jeudi matin, la tĂ©lĂ©vision iranienne a diffusĂ© des images de nouvelles manifestations importantes en soutien au pouvoir dans les villes d’Ispahan (centre), Machhad (nord-est), Oroumieh (nord-ouest), Babol ou encore Ardebil (nord).

« Nous sommes tous ensemble, derrière le guide », l’ayatollah Ali Khamenei, scandaient ces manifestants, selon les images de la TV d’Etat.

Les manifestants ont aussi repris les slogans « mort Ă l’AmĂ©rique », « mort Ă IsraĂ«l » ou « mort Ă monafegh », (hypocrite en persan), un terme qui dĂ©signe dans la bouche des autoritĂ©s les Moudjahidine du peuple, principal groupe d’opposition en exil, interdit en Iran.

DĂ©jĂ , mercredi, des dizaines de milliers de personnes ont manifestĂ© dans une vingtaine d’autres villes de province pour soutenir le pouvoir et dĂ©noncer les violences.

Les autoritĂ©s accusent les « groupes contre-rĂ©volutionnaires » et les Moudjahidine du peuple d’avoir profitĂ© des manifestations « lĂ©gitimes » de la population contre les difficultĂ©s Ă©conomiques pour crĂ©er des troubles.

L’armĂ©e d’Ă©lite du pouvoir, les Gardiens de la rĂ©volution, a proclamĂ© mercredi la fin de ce mouvement qualifiĂ© de « sĂ©dition ». Parti le 28 dĂ©cembre de Machhad (nord-est), la deuxième ville du pays, cette contestation inĂ©dite depuis 2009 a secouĂ© l’Iran.

De jeudi à lundi soir, 21 personnes ont péri -en majorité des manifestants- et des centaines ont été arrêtées, dont 450 à Téhéran, selon des chiffres officiels.

– « IngĂ©rences » amĂ©ricaines –

TĂ©hĂ©ran a aussi accusĂ© les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, grande rivale rĂ©gionale, d’avoir attisĂ© les troubles en soutenant les manifestations violentes. L’Iran s’est plaint auprès du Conseil de sĂ©curitĂ© et du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, « d’ingĂ©rence » dans ses affaires intĂ©rieures.

« Au cours des derniers jours, l’administration amĂ©ricaine (…) a augmentĂ© ses interventions d’une manière grotesque dans les affaires intĂ©rieures de l’Iran sous prĂ©texte de fournir un soutien Ă des manifestations sporadiques », a affirmĂ© le reprĂ©sentant Ă l’ONU, Gholamali Khoshroo.

Depuis le dĂ©but de la contestation, Donald Trump a pris fait et cause pour les protestataires et a condamnĂ© le rĂ©gime. L’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU, Nikki Haley, a demandĂ© des rĂ©unions d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© et de celui des droits de l’Homme.

Un haut responsable de l’administration amĂ©ricaine a affirmĂ© que de nouvelles sanctions pourraient ĂŞtre prises contre TĂ©hĂ©ran pour des « infractions » aux droits de l’Homme, des actes de censure ou l’entrave Ă la libertĂ© de rassemblement.

– « Problèmes Ă©conomiques » –

La classe politique en Iran -rĂ©formateurs comme conservateurs- s’est elle positionnĂ©e contre les violences, tout en soulignant la nĂ©cessitĂ© de trouver une solution aux problèmes Ă©conomiques, principalement le chĂ´mage, qui atteint 30% chez les jeunes.

Si les griefs économiques ont largement contribué à donner naissance à ces mouvements de contestation, des revendications politiques ont aussi rapidement émergé.

« La principale demande des gens aux responsables et au gouvernement est qu’ils règlent les problèmes Ă©conomiques », a toutefois avancĂ© mercredi soir Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprĂŞme pour les affaires internationales, citĂ© par l’agence Isna.

« Il faut le faire avec des mesures de la part du gouvernement et du parlement, en évitant les divisions », a-t-il poursuivi.

RĂ©Ă©lu en mai dernier, le rĂ©formateur Hassan Rohani avait promis dès son accession Ă la prĂ©sidence en 2013 d’oeuvrer Ă l’amĂ©lioration de la situation Ă©conomique et sociale, un espoir amplifiĂ© par l’accord sur le nuclĂ©aire iranien signĂ© en 2015, et la levĂ©e de certaines sanctions internationales.

Mais le renchĂ©rissement du coĂ»t de la vie, et le chĂ´mage, n’ont pas apaisĂ© les frustrations.

Le parlement, qui examine le budget pour la prochaine annĂ©e fiscale (mars 2018-mars 2019), a d’ores et dĂ©jĂ rejetĂ© des augmentations que le gouvernement voulait appliquer, notamment une hausse de 50% du prix de l’essence, mesure qui selon des experts aurait renforcĂ© une inflation atteignant dĂ©jĂ 10%.

« Il faut absolument prendre en compte la situation de la population (…) Un bond du prix de l’essence n’est absolument pas dans l’intĂ©rĂŞt du pays, il y a d’autres mĂ©thodes (…) pour que les couches populaires ne subissent pas de pressions » supplĂ©mentaires, a Ă©galement arguĂ© il y a trois jours le prĂ©sident du Parlement, le conservateur Ali Larijani.