Nouvel ambassadeur saoudien au Liban, un mois après l’affaire Hariri

Le nouvel ambassadeur d’Arabie saoudite Ă Beyrouth a prĂ©sentĂ© mercredi ses lettres de crĂ©ances au prĂ©sident libanais, un mois après une crise diplomatique dĂ©clenchĂ©e par la mystĂ©rieuse dĂ©mission de Saad Hariri du poste de Premier ministre annoncĂ©e depuis Ryad.

Le prĂ©sident libanais Michel Aoun a annoncĂ© dans un communiquĂ© avoir reçu les lettres de crĂ©ances de l’ambassadeur Walid al-Yaqoub, quelques jours après que Ryad a finalement donnĂ© son accord Ă la nomination de Faouzi Kabbara comme ambassadeur du Liban.

M. Kabbara se trouvait déjà à Ryad depuis cinq mois.

La démission inattendue de M. Hariri annoncée depuis Ryad le 4 novembre sur une chaîne saoudienne et son séjour prolongé et mystérieux en Arabie saoudite avaient provoqué de fortes tensions entre le Liban et le royaume saoudien.

L’Arabie saoudite, toute Ă son obsession de contenir l’influence rĂ©gionale croissante de l’Iran, est soupçonnĂ©e d’avoir poussĂ© Saad Hariri Ă dĂ©missionner.

La France l’avait « exfiltré » d’Arabie saoudite en l’invitant Ă Paris d’oĂą il avait rejoint le Liban. M. Hariri Ă©tait revenu un mois plus tard sur sa dĂ©cision, poursuivant sa mission Ă la tĂŞte du gouvernement.