Nouvel an et interpellations de personnalités au menu de la presse burkinabè

Les journaux burkinabĂš, notamment, ceux en ligne, commentent, ce mardi, l’actualitĂ© relative Ă l’interpellation de certaines personnalitĂ©s, sans oublier le nouvel an, cĂ©lĂ©brĂ© la veille.Lefaso.net, Ă l’instar d’autres mĂ©dias en ligne, publie l’intĂ©gralitĂ© du message du prĂ©sident du Faso, Roch Marc Christian KaborĂ©, Ă l’occasion de la nouvelle annĂ©e.

De son cĂŽtĂ©, Burkina24.com Ă©voque cette sortie du chef de l’Etat burkinabĂš sous ce titre : «2018 : Roch KaborĂ© en appelle au patriotisme de ses compatriotes».

Pendant ce temps, le quotidien national Sidwaya (l’un des rares quotidiens ayant paru ce jour, Ndlr) affiche: «Nouvel an : le prĂ©sident du Faso appelle Ă davantage d’optimisme».

Le mĂȘme quotidien, en cette premiĂšre parution de l’annĂ©e 2018, souligne dans sa ‘’Lettre de l’Ă©diteur », que l’«annĂ©e 2017 s’est Ă©vanouie avec ses joies et peines, ses bonheurs et malheurs, ses lueurs et heurts, ses espoirs et dĂ©sespoirs, ses forces et faiblesses, ses acquis et insuffisances».

Sous un autre chapitre, Sidwaya informe que dans le cadre d’une enquĂȘte, l’ancien ministre sous la Transition, le colonel Auguste Denise Barry a Ă©tĂ© interpellĂ©.

A ce sujet, Burkina24.com croit savoir que le colonel Barry «serait soupçonné de tentative de déstabilisation».

Au mĂȘme moment, Lefaso.net annonce que le Colonel Serge Alain OuĂ©draogo (ex-Cdt 3e rĂ©gion gendarmerie) a Ă©tĂ© « entendu comme tĂ©moin dans le cadre d’une enquĂȘte ».

LeFaso.net renseigne aussi que le Chef de file de l’opposition politique au Burkina (CFOP-B), ZĂ©phirin DiabrĂ©, a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă la gendarmerie, prĂ©cisant que l’information a Ă©tĂ© donnĂ©e samedi, par l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme, en marge de l’enregistrement de son message de nouvel an.

Pour sa part, Fasozine.com reprend en guise de titre, ces propos de M. DiabrĂ© : «Notre pays est devenu un pays « yada yada » oĂč tout va Ă reculons!».