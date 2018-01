Nouvel appel au dialogue politique du président togolais

Le prĂ©sident togolais Faure GnassingbĂ© a de nouveau lancĂ© un appel au dialogue, soulignant que cette ‘’voie privilĂ©giĂ©e » doit demeurer la seule Ă emprunter par les ‘’acteurs politiques » togolais pour arriver Ă bout de leurs ‘’dĂ©saccords ».« Le dialogue doit rester la voie privilĂ©giĂ©e de rĂ©solution des dĂ©saccords entre les acteurs politiques. (
) Par le passĂ©, nous avons rĂ©ussi Ă surmonter nombre de difficultĂ©s grĂące Ă notre sens des responsabilitĂ©s », a notamment dĂ©clarĂ© le prĂ©sident togolais dans un message Ă la nation prononcĂ© mercredi soir Ă l’occasion du nouvel an.

« Je n’ai, a-t-il ajoutĂ©, aucun doute qu’aujourd’hui encore, nous sommes capables d’explorer toutes les voies de la concertation et des Ă©changes d’idĂ©es, de dĂ©passer les griefs tenant aux personnes et aux circonstances pour nous Ă©lever Ă la hauteur de ce que notre pays mĂ©rite ».

Ce discours intervient Ă un moment oĂč le Togo connaĂźt une crise politique  provoquĂ©e par la mobilisation d’une large coalition des partis de l’opposition dĂ©cidĂ©e Ă obtenir Ă coup de marches rĂ©pĂ©titives des rĂ©formes portant notamment sur la rĂ©duction rĂ©troactive  du nombre de mandats prĂ©sidentiel, le mode de scrutin Ă deux tours et le vote de la diaspora.

Faisant rĂ©fĂ©rence Ă ces rĂ©formes, Faure GnassingbĂ© a prĂ©conisĂ© la nĂ©cessitĂ© d’y parvenir « dans le respect des principes de l’Etat de droit et de la dĂ©mocratie». Parlant de son initiative propre Ă ce sujet, il a rappelĂ© : «C’est dans cette optique que j’ai pris au mois de septembre dernier l’initiative de proposer Ă la reprĂ©sentation nationale une rĂ©vision de la constitution qui limite dĂ©sormais Ă deux le nombre des mandats prĂ©sidentiels et lĂ©gislatifs et qui introduit, pour l’Ă©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique, un mode de scrutin uninominal Ă deux tours ».

Faisant rĂ©fĂ©rence sans le nommer au rĂ©fĂ©rendum qui permettra aux Togolais de se prononcer sur les Ă©ventuelles rĂ©formes, il a dĂ©clarĂ© : « conformĂ©ment Ă notre loi fondamentale, c’est maintenant au peuple togolais tout entier, seul dĂ©tenteur de la souverainetĂ© nationale, qu’il appartient de se prononcer ».