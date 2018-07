Nouvel empoisonnement au Novitchok en Angleterre: ce que l’on sait

Hospitalisés dans un état critique, deux Britanniques apparemment sans histoire ont été exposés au Novitchok, un poison puissant qui avait déjà conduit à l’hospitalisation pendant plusieurs semaines de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia. Voici ce que l’on sait:

– Le poison –

Le couple est tombé malade samedi dans une habitation d’Amesbury, à une douzaine de kilomètres de Salisbury, où avaient été empoisonnés Sergueï et Ioulia Skripal le 4 mars.

La police, qui a d’abord évoqué un incident lié à l’absorption de drogue, a fait réaliser des analyses au laboratoire militaire de Porton Down tout proche « en raison d’inquiétudes concernant les symptômes » présentés par les victimes, selon Neil Basu, le chef de l’antiterrorisme britannique.

Le couple a été exposé au poison « après avoir manipulé un objet contaminé », a indiqué jeudi Scotland Yard. Une des hypothèses est que « l’un des deux a ramassé le contenant utilisé pour stocker l’agent neurotoxique utilisé contre les Skripal », selon une source gouvernementale.

Ces tests ont déterminé que la substance en cause est le Novitchok, un agent innervant de conception soviétique qui avait été utilisé contre les Skripal. Cette substance agit sur le système nerveux, aboutissant à des spasmes, puis à la paralysie et éventuellement à la mort par suffocation ou arrêt cardiaque.

Les analyses n’ont toutefois pu déterminer à ce stade si le poison provient du même lot.

Andrea Sella, professeur de chimie inorganique à l’université londonienne UCL, n’exclut pas cette éventualité. Ces types d’agents innervants « sont conçus pour être assez persistants – ils traînent dans l’environnement, ne s’évaporent pas ou ne se décomposent pas rapidement ».

– Le couple –

Les deux victimes sont Britanniques et âgées de 44 ans pour la femme et 45 ans pour l’homme. Elles ont été identifiées par un ami, Sam Hobson, comme étant Charlie Rowley et Dawn Sturgess.

Selon cet ami, le couple ne travaillait pas et sont d’anciens sans-abri. Charlie Rowley vivait depuis quelques mois à Muggleton Road à Amesbury, dans l’habitation où a été retrouvé le couple, et Dawn Sturgess vivait dans un foyer pour sans-abri de Salisbury, qui a été évacué jeudi.

Charlie Rowley « consomme de la drogue », selon Sam Hobson, mais Dawn Sturgess « ne se drogue pas ».

Peter Cook, 58 ans, un voisin de Dawn Sturgess, a affirmé qu’elle avait une « petite fille ».

– L’enquête –

La police anti-terroriste, chargée de l’affaire Skripal, a repris les rênes de l’enquête et une centaine d’enquêteurs sont mobilisés aux côtés de la police locale du comté du Wiltshire.

« La possibilité que ces deux enquêtes puissent être liées est clairement une de nos pistes », a déclaré Neil Basu.

« La priorité des enquêteurs est désormais de déterminer comment ces deux personnes sont entrées en contact avec l’agent innervant », a-t-il souligné, précisant toutefois qu’il n’y a « aucune preuve » suggérant que l’homme et la femme « étaient visés ».

Plusieurs lieux fréquentés par les victimes ont été fermés au public dont une pharmacie à Amesbury ainsi qu’un parc et le foyer pour sans-abri de Salisbury, certains cachés de regards par des barrières opaques.

– Le risque pour le public –

Le risque pour le grand public est « faible », a insisté la police, mais le caractère en apparence aléatoire de la contamination suscite des inquiétudes auprès des habitants de la ville de Salisbury, qui pensaient avoir tourné la page de l’affaire Skripal.

Tout en affirmant qu’il n’y a « pas de risque immédiat pour la santé », l’agence de santé publique Public Health England (PHE) a conseillé « par précaution » aux personnes s’étant rendues aux mêmes endroits que les victimes entre vendredi et samedi de passer leurs vêtements au lave-linge.

La médecin-chef du PHE, Sally Davies, a aussi demandé aux gens « d’être vigilants lorsqu’ils ramassent des objets inconnus ou dangereux comme des aiguilles ou des seringues ».

– Le pronostic –

Le couple était toujours jeudi « dans un état critique » à l’hôpital de Salisbury où avaient été traités les Skripal ainsi que le premier policier à leur être venu en aide, Nick Bailey. Tous trois ont survécu au prix d’un lourd traitement médical, Sergueï Skripal ayant été le dernier à quitter l’établissement, le 18 mai.