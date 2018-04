Nouvelle Gabon Mining veut produire prÃ¨s de 2 millions de tonnes de manganÃ¨se en 2019

La sociĂ©tĂ© Nouvelle Gabon Mining (NGM) projette de produire 1,7 million de tonnes de manganèse en 2019, a-t-on appris mardi auprès de l’entreprise qui exploite ce minerai Ă plus de 650 km au Sud-Est de Libreville.« Ce n’est un secret pour personne. Les chinois sont entrĂ©s dans le capital de NGM aux cĂ´tĂ©s des indiens. Ils vont rĂ©aliser la deuxième partie du programme ; une plus grande usine d’une capacitĂ© de production de 1,4 millions de tonnes de concentrĂ©s », a affirmĂ© M. RĂ©gis Paterne Akeyi lors d’une prĂ©sentation de son entreprise Ă l’UniversitĂ© des sciences et techniques de Masuku (USTM).

La première unitĂ© de production qui n’est qu’une usine pilote a donnĂ© une production de 300 000 tonnes en 2017.

Cette mutation pourrait nĂ©cessiter la crĂ©ation d’environ 500 emplois directs et autant d’emplois indirects.

« Il faut aussi noter qu’il y a le projet d’Okondja (environ 180 Km au Nord de Franceville, ndlr) qui est en train de prendre forme et dont le produit sera directement Ă©vacuĂ© via Lastoursville », a-t-il soulignĂ©.

Deux entreprises ont prĂ©cĂ©dĂ© Nouvelle Gabon Mining sur les gisements de Franceville, Ă savoir le brĂ©silien CVRD, de 2003 Ă 2006 et BHP Billiton jusqu’en 2013.

Pour l’heure, NGM exploite le plateau de Biniomi et plus tard celui de Bordeaux. Les deux regorgent quelques 33 millions de tonnes de minerai, Ă savoir le Lump et la Fine qui sont exploitĂ©s Ă parts Ă©gales.

Sa concession, dĂ©nommĂ©e « Manganèse de Franceville » a une durĂ©e de 25 ans renouvelables, comprend 14 plateaux et s’Ă©tend sur une superficie de 835 km2.

L’entreprise vise haut. Sur son site internet, elle dit vouloir mettre en place une fonderie de manganèse (usine de ferromanganèse) dès la fin de la construction de sa deuxième qui boostera la production.

Si tous ces projets voient le jour dans un avenir proche, on pourra parler d’un boom de l’emploi au niveau des provinces du Haut-OgoouĂ© et de l’OgoouĂ© lolo (sud-est), car l’exploitation du manganèse d’Okondja va nĂ©cessiter une Ă©vacuation par Lastoursville.

Le Gabon est le deuxième producteur de manganèse au monde avec plus de 3 millions de tonnes par an exploitĂ© par la Compagnie minière de l’OgoouĂ© (COMILOG). Elle exploite ce minerai Ă Moanda dans la mĂŞme rĂ©gion depuis 1962, rappelle-t-on.